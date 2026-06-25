Partidos de hoy, viernes 26 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 26 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

14:00 Noruega vs Francia DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, América TV, América tvGO, Paramount+

14:00 Senegal vs Irak DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

19:00 Cabo Verde vs Arabia Saudita DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

19:00 Urguay vs España DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, América TV, América tvGO, Paramount+

22:00 Egipto vs Irán DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

22:00 Nueva Zelanda vs Bélgica DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+