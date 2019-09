Partidos de hoy, domingo 1 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este domingo 1 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX , Liga Santander , Liga 1 Movistar , Premier League , Superliga Argentina , Champions League , Copa Libertadores , Copa Sudamericana , Serie A de Italia , entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Real Madrid y Villarreal protagonizarán un vibrante compromiso en El Madrigal por la tercera jornada de LaLiga Santander . Y es que ambos conjuntos quieren quitarse la espina de no haber ganado en la anterior fecha: el cuadro merengue empató 1-1 con Real Valladolid y el ‘Submarino amarillo’ perdió 2-1 frente al Levante . Duelo imperdible.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy , domingo 1 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

11:00 am | Molinos El Pirata vs. Carlos A. Mannucci | Gol Perú

4:00 pm | Deportivo Municipal vs. Alianza Lima | Gol Perú

Inglaterra - Premier League

8:00 am | Everton vs. Wolverhampton Wanderes | ESPN Play y Everton TV

10:30 am | Arsenal vs. Tottenham Hotspur | ESPN Play y Arsenal Player

España - LaLiga Santander

10:00 am | Valencia vs. Mallorca | Sky HD y Blue To Go video Everywhere

12:00 pm | Atlético de Madrid vs. Eibar | Sky HD y Blue To Go video Everywhere

12:00 pm | Espanyol vs. Granada | Sky HD y Blue To Go video Everywhere

2:00 pm | Villarreal vs. Real Madrid | Sky HD y Blue To Go video Everywhere

Italia - Serie A

11:00 am | Lazio vs. Roma | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Atalanta vs. Torino | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Cagliari vs. Internazionale | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Genoa vs. Fiorentina | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Lecce vs. Hellas Verona | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Sassuolo vs. Sampdoria | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Udinese vs. Parma | ESPN Play y Serie A Pass

Alemania - Bundesliga

8:30 am | Werder Bremen vs. Augsburg | Sky Sport Bundesliga 1

11:00 am | Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Dusseldorf | Sky Sport Bundesliga 1

Francia - Ligue 1

8:00 am | Reims vs. Lille | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

8:00 am | Rennes vs. Niza | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

10:00 am | Mónaco vs. Racing de Estrasburgo | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

2:00 pm | Olympique Marseille vs. Saint-Étienne | DAZN Brasil, Canal+ France y Viaplay Denmark

Portugal - Primeira Liga

10:00 am | Tondela vs. Santa Clara | Sport TV3

12:30 pm | Porto vs. Vitória Guimaraes | Sport TV1

3:00 pm | Sporting Braga vs. Benfica | Sport TV2

Argentina - Superliga Argentina

9:00 am | Colón vs. Rosario Central | Fanatiz USA

9:00 am | Atlético Tucumán vs. Arsenal | Fanatiz USA

11:15 am | Newell’s Old Boys vs. Huracán | Fanatiz USA

11:15 am | Talleres de Córdoba vs. Aldosivi | Fanatiz USA

3:00 pm | River Plate vs. Boca Juniors | Fanatiz USA

Bolivia - Liga de Fútbol

6:30 pm | Club Destroyers vs. Blooming

Brasil - Brasileirao

2:00 pm | Fortaleza vs. Goiás | Premiere FC Brasil

2:00 pm | Flamengo vs. Palmeiras | Premiere FC Brasil

5:00 pm | Cruzeiro vs. Vasco da Gama | Premiere FC Brasil

5:00 pm | Corinthians vs. Atlético Mineiro | Premiere FC Brasil

Chile - Primera División

11:30 am | Universidad de Concepción vs. Palestino | CDF Premium y CDF HD

2:00 pm | Antofagasta vs. Universidad Católica | CDF Premium y CDF HD

4:30 pm | O’Higgins vs. Coquimbo Unido | CDF Premium y CDF HD

7:00 pm | Colo Colo vs. Audax Italiano | CDF Premium y CDF HD

Colombia - Primera A

4:00 pm | Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:00 pm | Santa Fe vs. Medellín | Fanatiz Internacional y Win Sports

6:00 pm | Atlético Huila vs. Deportes Tolima | Fanatiz Internacional y Win Sports

8:00 pm | Atlético Nacional vs. Millonarios | Fanatiz Internacional y Win Sports

Ecuador - Primera A

2:00 pm | Olmedo vs. Delfín | GOLTV Play y Bet365

4:15 pm | Emelec vs. Guayaquil City | GOLTV Play y Bet365

6:30 pm | Liga de Quito vs. El Nacional | GOLTV Play y Bet365

Paraguay - División Profesional

3:00 pm | Sportivo San Lorenzo vs. Sol de América

5:30 pm | Guaraní vs. General Díaz

Venezuela - Primera División

3:00 pm | Estudiantes Mérida vs. Trujillanos

3:00 pm | Monagas vs. Academia Puerto Cabello

3:00 pm | Mineros de Guayana vs. Aragua

3:00 pm | Atlético Venezuela vs. Zamora

4:00 pm | Caracas vs. Zulia

Estados Unidos/Canadá - MLS

5:30 pm | Seattle Sounders FC vs. LA Galaxy | ESPN Play y Bet365

9:30 pm | Los Angeles FC vs. Minnesota United | ESPN Play y Bet365

México - Liga MX

12:00 pm | Pumas UNAM vs. Toluca | fuboTV, TUDN USA, Univision y TUDN En Vivo

5:00 pm | Querétaro vs. Puebla | fuboTV, TUDN USA y TUDN En Vivo

7:00 pm | Juárez vs. Monterrey | fuboTV, TUDN USA y TUDN En Vivo