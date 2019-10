Este domingo 13 de octubre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Este fin de semana, la UEFA continúa con una seguidilla de partidos por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020. A pocos de culminar la competición, ya hay muchas selecciones que lideran la tabla de posiciones; de esta manera, entre los encuentros más importantes juegan Bélgica vs. Kazajistán, Países Bajos vs. Bielorrusia, Alemania vs. Estonia, Gales vs. Croacia, entre otros.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 13 de octubre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Liga 1 – Perú

11:00 am | El Pirata vs. Sport Boys | Gol Perú

3:30 pm | San Martín vs. Alianza Lima | Gol Perú

6:00 pm | Melgar vs. Binacional | Gol Perú

Eliminatorias Euro 2020

8:00 am | Kazajistán vs. Bélgica | ESPN

11:00 am | Bielorrusia vs. Países Bajos | ESPN

11:00 am | Hungría vs. Azerbayán | DirecTV Sports

11:00 am | Escocia vs. San Marino | DirecTV Sports

11:00 am | Chipre vs. Rusia | DirecTV Sports

1:45 pm | Estonia vs. Alemania | DirecTV Sports

1:45 pm | Gales vs. Croacia | DirecTV Sports

1:45 pm | Eslovenia vs. Austria | Sky HD

1:45 pm | Polonia vs. Macedonia | DirecTV Sports

Liga de Naciones CONCACAF

2:00 pm | Islas Vírgenes Británicas vs. Bonaire | TUDN

5:00 pm | Kitts and Nevis vs. Belice | TUDN

6:00 pm | Granada vs. Guyana | TUDN

7:00 pm | Costa Rica vs. Curazao | TUDN

9:00 pm | Honduras vs. Martinica | TUDN

Copa de Portugal

9:00 am | Sporting Braga vs. Marítimo | SporTV 1

10:00 am | Penafiel vs. Pacos de Ferreira | Esporte Interativo

Brasileirao – Brasil

2:00 pm | Internacional vs. Santos | Esporte Interativo

2:00 pm | Ceará vs. Avaí | Premiere FC

2:00 pm | Vaso da Gama vs. Fortaleza | SporTV

2:00 pm | Atlético PR vs. Flamengo | Premiere FC Brasil

4:00 pm | Sao Paulo vs. Corinthians | Premiere FC Brasil

5:00 pm | Atlético Mineiro vs. Gremio vs. SporTV

5:00 pm | Chapecoense vs. Cruzeiro | Premiere FC Brasil

Primera división – Chile

10:30 am | O’Higgins vs. Universidad Concepción | CDF Premium

Primera A – Colombia

2:00 pm | La Equidad vs. Once Caldas | RCN

4:00 pm | Unión Magdalena vs. Evigado | Win Sports

5:00 pm | Atlético Nacional vs. Rionegro Águilas | RCN

6:00 pm | Jaguares vs. Medellín | Win Sports

8:00 pm | Cúcuta vs. Patriotas Boyacá | RCN

Primera A – Ecuador

12:00 pm | Olmedo vs. Independiente del Valle | GolTV Play

Primera división – Uruguay

2:00 pm | Racing vs. Peñarol | VTV Uruguay

4:30 pm | Wanderers vs. Defensor Sporting | VTV Uruguay

Amistoso FIFA

7:00 am | Brasil vs. Nigeria | SporTV

8:00 am | Sudáfrica vs. Malí | Sin confirmar

8:00 am | Kenia vs. Mozambique | Sin confirmar

9:00 am | Ecuador vs. Argentina | DirecTV Sports

12:00 pm | Costa de Marfil vs. Congo | Sin confirmar

1:45 pm | Eslovaquia vs. Paraguay | Tigo Sports