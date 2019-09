Partidos de hoy, domingo 15 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este domingo 15 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 15 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

1:30 pm | Carlos A. Mannucci vs. Unión Comercio | Gol Perú

4:00 pm | Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal | Gol Perú

Inglaterra – Premier League

8:00 am | AFC Bournemouth vs. Everton | ESPN Play y Everton TV

10:30 am | Watford vs. Arsenal | ESPN Play y Arsenal Player

España – LaLiga Santander

5:00 am | Eibar vs. Espanyol | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

7:00 am | Deportivo Alavés vs. Sevilla | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

9:00 am | Celta de Vigo vs. Granada | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

11:30 am | Real Valladolid vs. Osasuna | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

2:00 pm | Real Betis vs. Getafe | Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil y Sky HD

Italia – Serie A

5:30 am | Genoa vs. Atalanta | ESPN Play y Serie A Pass

8:00 am | Brescia vs. Bologna | ESPN Play y Serie A Pass

8:00 am | Parma vs. Cagliari | ESPN Play y Serie A Pass

8:00 am | SPAL vs. Lazio | ESPN Play y Serie A Pass

11:00 am | Roma vs. Sassuolo | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Hellas Verona vs. Milan | ESPN Play y Serie A Pass

Alemania – Bundesliga

8:30 am | Hoffenheim vs. Freiburg | FOX Sports 4, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

11:00 am | Paderborn vs. Schalke 04 | FOX Sports 4, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

Francia – Ligue 1

8:00 am | Nantes vs. Reims | DAZN Brasil, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

10:00 am | Saint-Étienne vs. Toulouse | DAZN Brasil, DAZN, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

2:00 pm | Mónaco vs. Olympique Marseille | DAZN Brasil, DAZN, Canal+ France y Viaplay Denmark

Portugal - Primeira Liga

10:00 am | Santa Clara vs. Moreirense | Sport TV2 y QQ Sports Live

10:00 am | Rio Ave vs. Tondela | Sport TV1 y QQ Sports Live

10:00 am | Marítimo vs. Belenenses | Sport TV5 y QQ Sports Live

10:30 am | Famalicao vs. Pacos de Ferreira | QQ Sports Live

12:00 pm | Portimonense vs. Porto | Sport TV2 y QQ Sports Live

1:00 pm | Benfica vs. Gil Vicente | QQ Sports Live

2:00 pm | Boavista vs. Sporting Lisboa | Sport TV1 y QQ Sports Live

2:30 pm | Vitória Setúbal vs. Sporting Braga | QQ Sports Live

Portugal – Copa de Portugal

5:30 am | Velense vs. Alcochetense

Argentina – Superliga Argentina

9:00 am | Gimnasia La Plata vs. Racing Club | Fanatiz USA

11:15 am | Banfield vs. Talleres de Córdoba | Fanatiz USA

1:30 pm | Rosario Central vs. Newell’s Old Boys | Fanatiz USA

3:45 pm | Independiente vs. Lanús | Fanatiz USA

6:00 pm | Boca Juniors vs. Estudiantes | Fanatiz USA

Bolivia – Liga de Fútbol

2:00 pm | San José vs. Club Destroyers | Tigo Sports Bolivia

2:00 pm | Nacional Potosí vs. Bolívar | Tigo Sports Bolivia

4:15 pm | Guabirá vs. Blooming | Tigo Sports Bolivia

6:30 pm | Royal Pari vs. Oriente Petrolero | Tigo Sports Bolivia

Brasil – Brasileirao

9:00 am | Atlético Mineiro vs. Internacional | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

2:00 pm | Gremio vs. Goiás | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

2:00 pm | Fluminense vs. Corinthians | Premiere FC Brasil

2:00 pm | Bahía vs. Fortaleza | Premiere FC Brasil

2:00 pm | Atlético Paranaense vs. Avaí | Premiere FC Brasil

5:00 pm | Sao Paulo vs. CSA | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

Chile – Primera División

10:30 am | Univ. Concepción vs. Colo Colo | CDF Premium y CDF HD

1:00 pm | Cobresal vs. Everton | CDF Premium y CDF HD

3:30 pm | Universidad Católica vs. O’Higgins | CDF Premium y CDF HD

6:00 pm | Unión La Calera vs. Antofagasta | CDF Premium y CDF HD

Colombia – Primera A

3:30 pm | Jaguares de Córdoba vs. América de Cali | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:00 pm | Millonarios vs. Deportivo Pasto | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:45 pm | Envigado vs. Medellín | Fanatiz Internacional y Win Sports

8:00 pm | Atlético Huila vs. Junior | Fanatiz Internacional y Win Sports

Ecuador – Primera A

2:00 pm | Guayaquil City vs. Universidad Católica | GOLTV Play y Bet365

4:15 pm | Emelec vs. Liga de Quito | GOLTV Play y Bet365

Paraguay – División Profesional

3:00 pm | Nacional Asunción vs. Deportivo Capiatá

5:30 pm | Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo

Venezuela – Primera División

3:00 pm | Zulia vs. Mineros de Guayana

3:00 pm | Academia Puerto Cabello vs. Atlético Venezuela

3:00 pm | Zamora vs. Portuguesa

3:00 pm| Deportivo Lara vs. LALA

3:00 pm | Llaneros de Guanare vs. Deportivo La Guaira

4:00 pm | Caracas vs. Monagas

4:00 pm | Aragua vs. Estudiantes Caracas

4:00 pm | Deportivo Táchira vs. Carabobo

Estados Unidos/Canadá – Major League Soccer

2:30 pm | Portland Timbers vs. DC | ESPN Play y Bet365

4:00 pm | Toronto FC vs. Colorado Rapids | ESPN Play y Bet365

4:30 pm | Minnesota United vs. Real Salt Lake | ESPN Play y Bet365

5:00 pm | Seattle Sounders FC vs. New York RB | ESPN Play y Bet365

9:00 pm | LA Galaxy vs. Sporting KC | ESPN Play y Bet365