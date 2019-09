Partidos de hoy, domingo 22 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este domingo 22 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Real Madrid y Sevilla medirán fuerzas en el Estadio Sánchez-Pizjuán por la fecha 5 de LaLiga Santander. El partido, que promete ser intenso de principio a fin, se jugará a las 14:00 horas. Imperdible.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 22 de septiembre, desde su página web.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

11:00 am | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC | Gol Perú

3:00 pm | Alianza Universidad vs. San Martín | Gol Perú

3:30 pm | Alianza Lima vs. Real Garcilaso | Gol Perú

6:00 pm | Melgar vs. Carlos A. Mannucci | Gol Perú

Estados Unidos/Canadá – Major League Soccer

2:55 pm | Portland Timbers vs. Minnesota United | ESPN, ESPN Deportes

5:00 pm | Dallas vs. New York City | MLS Live

5:30 pm | New York RB vs. Philadelphia | fuboTV, MLS Live, MSG y MSG GO

7:00 pm | DC United vs. Seattle Sounders FC | MLS Live

Inglaterra – Premier League

8:00 am | Crystal Palace vs. Wolverhampton Wanderers | NBC Sports Gold y TalkSport Radio World

8:00 am | West Ham United vs. Manchester United | NBCSN, fuboTV y NBCSports.com

10:30 am | Arsenal vs. Aston Villa | TalkSport Radio World y Arsenal Player

10:30 am | Chelsea vs. Liverpool | NBCSN, fuboTV y NBCSports.com

España – LaLiga Santander

5:00 am | Getafe vs. Mallorca | fuboTV y Fanatiz USA

7:00 am | Espanyol vs. Real Sociedad | fuboTV y Fanatiz USA

9:00 am | Valencia vs. Leganés | fuboTV y Fanatiz USA

11:30 am | Athletic Club vs. Deportivo Alavés | fuboTV y Fanatiz USA

2:00 pm | Sevilla vs. Real Madrid | fuboTV y Fanatiz USA

Italia – Serie A

5:30 am | Sassuolo vs. SPAL | ESPN+, ESPN App y Premier Sports 1

8:00 am | Bologna vs. Roma | ESPN+, ESPN App y Premier Sports 1

8:00 am | Lecce vs. Napoli | ESPN+, ESPN App y DAZN

8:00 am | Sampdoria vs. Torino | ESPN+ y ESPN App

11:00 am | Atalanta vs. Fiorentina | ESPN App, DAZN y TLN

1:45 pm | Lazio vs. Parma | ESPN+, ESPN App, DAZN y TLN

Alemania – Bundesliga

8:30 am | Borussia M’gladbach vs. Fortuna Dusseldorf | FOX Soccer Match Pass

11:00 am | Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund | FOX Soccer Match Pass

Francia – Ligue 1

8:00 am | Rennes vs. Lille | fuboTV y Fanatiz USA

10:00 am | Angers SCO vs. Saint-Étienne | fuboTV y Fanatiz USA

2:00 pm | Olympique Lyonnais vs. PSG | fuboTV y Fanatiz USA

Portugal – Primeira Liga

9:30 am | Gil Vicente vs. Boavista | Sport TV1 y QQ Sports Live

12:00 pm | Tondela vs. Guimaraes | QQ Sports Live

12:00 pm | Vitória Setúbal vs. Portimonense | QQ Sports Live

1:00 pm | Sporting Braga vs. Marítimo | QQ Sports Live

2:30 pm | Porto vs. Santa Clara | Sport TV 1 y QQ Sports Live

3:00 pm | Sporting Lisboa vs. Famalicao | QQ Sports Live

México – Liga MX

12:00 pm | Pumas UNAM vs. Cruz Azul

7:00 pm | Juárez vs. Veracruz | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina – Superliga Argentina

9:00 am | Newell’s Old Boys vs. Aldosivi | Fanatiz USA y FOX Sports 2

11:15 am | Godoy Cruz vs. Banfield | Fanatiz USA

1:30 pm | Lanús vs. Colón | Fanatiz USA y FOX Sports Premium Argentina

3:45 pm | Racing Club vs. Arsenal | Fanatiz USA y FOX Sports Premium Argentina

6:00 pm | River Plate vs. Vélez Sarsfield | Fanatiz USA y FOX Sports 2

Colombia – Primera A

3:15 pm | Santa Fe vs. Envigado | Fanatiz USA y Win Sports

5:00 pm | Cúcuta vs. Deportivo Cali | Fanatiz USA y Win Sports

5:20 pm | Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena | Fanatiz USA y Win Sports

7:30 pm | Junior vs. Jaguares de Córdoba | Fanatiz USA y Win Sports