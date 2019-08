Partidos de hoy, domingo 25 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este domingo 25 de agosto del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 25 de agosto del 2019, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

▷ Fútbol en vivo: fecha y horarios para ver por TV y app móvil todos los partidos

River Plate venció 2-0 a Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Este domingo recibirá a Talleres en la Superliga Argentina. AFP

Partidos, horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

11:15 am | San Martín vs Molinos El Pirata | Gol Perú

1:30 pm | Unión Comercio vs. Sporting Cristal | Gol Perú

5:30 pm | Alianza Universidad vs. UTC | Gol Perú

4:00 pm | Carlos Manucci vs. Universitario | Gol Perú



Inglaterra – Premier League

8:00 am | AFC Bournemouth vs. Manchester City | ESPN

10:30 am | Tottenham vs. Newcastle | ESPN

10:30 am | Wolverhampton vs. Burnley | ESPN



España – Liga Santander

10:00 am | Deportivo Alavés vs. Espanyol | ESPN

10:00 am | Mallorca vs. Real Sociedad | ESPN

12:00 pm | Leganés vs. Atlético Madrid | ESPN

2:00 pm | Barcelona vs. Real Betis | DirecTV Sports



Italia – Serie A

11:00 am | Udinese vs. Milan | ESPN

1:45 pm | Cagliari vs. Brescia | ESPN

1:45 pm | Hellas Verona vs. Bologna | ESPN

1:45 pm | Roma vs. Genoa | ESPN

1:45 pm | Sampdoria vs. LAzio | ESPN

1:45 pm | SPAL vs. Atlanta | ESPN

1:45 pm | Torino vs. Sassuolo | ESPN



Alemania – Bundesliga

8:30 am | Leipzig vs. Enintracht Frankfurt | FOX Sports 2

11:00 am | Hertha BSC vs. Wolfsburgo | FOX Sports 2



Francia – Ligue 1

8:00 am | Monaco vs. Nimes | Bet365, ESPN Norte

10:00 am | Strasburg vs. Rennes | Bet365

2:00 pm | PSG vs. Toulouse | Bet365



Portugal – Primeira Liga

10:00 am | Marítimo vs. Tondela | Bet365, Sport TV2

10:00 am | Santa Clara vs. Belenenses | Bet365, Sport TV1

12:30 pm | Portimonense vs. Sporting CP | ESPN

2:30 | Gil Vicente vs. Sporting Braga | Bet365, Sport TV2

3:00 pm | Vitoria Guimaraes vs Famalicao | Bet365, Sport TV1



Argentina – Superliga Argentina

9:00 am | Godoy Cruz vs. Estudiantes | TyC Sports

11:15 am | Unión Santa Fe vs. Lanús | TyC Sports

1:30 pm | Central Córdoba vs. Racing | TyC Sports

3:45 pm | River Plate vs. Talleres | FOX Sports 2

6:00 pm | Banfield vs. Boca Juniors | FOX Sports 2



Bolivia – Liga de Fútbol

2:00 pm | Aurora vs. Bolívar

2:00 pm | The Strongest vs. Wilstermann

4:15 pm | Nacional Potosí vs. Oriente Petrolero

6:30 pm | Blooming vs. Always Ready



Brasil – Brasileirao

2:00 pm | Santos vs. Fortaleza | PFC Internacional

2:00 pm | Vasco da Gama vs. Sao Paulo | Premiere

2:00 pm | Goiás vs Internacional | Premiere

5:00 pm | Ceará vs. Flamengo | PFC Internacional

5:00 pm | Avaí vs. Corinthians | Premiere

5:00 pm | CSA vs. Cruzeiro | SporTV



Chile – Primera División

11:00 am | Deportes Iquique vs. U. Concepción | CDF Premium

2:00 pm | Universidad Chile vs. Universidad Católica | CDF Premium

4:30 pm | Huachipato vs. Antofagasta | CDF Premium



Colombia - Primera A

1:45 pm | Boyacá vs. Atlético Bucaramanga | RCN

3:45 pm | Alianza Petrolera vs. Atlético Huila | Win Sports

5:00 pm | Atlético Nacional vs. Medellín | RCN

5:45 pm | Rionegro Águila vs. Santa Fe | Win Sports

7:45 pm | América de Cali vs. Envigado | RCN



Ecuador – Primera A

12:15 pm | El Nacional vs. Universidad Católica | GolTV

2:45 pm | Guayaquil City vs. Mushuc Runa | GolTV

5:00 pm | Macará vs. Emelec | GolTV



Paraguay – División Profesional

3:00 pm | General Díaz vs. Libertad | Bet365

5:30 pm | Olimpia vs. Deportivo Santaní | Bet365



Perú – Segunda División

1:00 pm | Santos vs. Cienciano

3:30 pm | Deportivo Coopsl vs. Unión Huaral

3:30 pm | Santa Rosa vs. Los Caimanes



Uruguay – Primera División

1:00 pm | Juventud vs. Nacional | GolTV

3:30 pm | Defensor Sporting vs. Danubio | GolTV



Estados Unidos/Canadá

5:00 pm | Cincinnati vs. Columbus Crew | ESPN

7:00 pm | Dallas vs. Houston Dynamo | ESPN

9:30 pm | Los Angeles vs. LA Galaxy | ESPN