Partidos de hoy, domingo 8 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este domingo 8 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras competiciones en el mundo, por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 8 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

11:15 am | Sporting Cristal vs. Academia Cantolao | Gol Perú

1:30 pm | Unión Comercio vs. César Vallejo | Gol Perú

3:30 pm | Alianza Universidad vs. Universitario | Gol Perú

4:00 pm | Alianza Lima vs. Ayacucho | Gol Perú

Brasil - Brasileirao

9:00 am | Cruzeiro vs. Gremio | Premiere FC Brasil

2:00 pm | Santos vs. Atlético Paranaense | Premiere FC Brasil

2:00 pm | Botafogo vs. Atlético Mineiro | Premiere FC Brasil

5:00 pm | CSA vs. Chapecoense | Premiere FC Brasil

Colombia - Primera A

1:45 pm | Deportivo Pasto vs. Once Caldas | Fanatiz Internacional y Win Sports

3:45 pm | Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:00 pm | Medellín vs. Atlético Nacional | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:45 pm | Deportes Tolima vs. Atlético Huila | Fanatiz Internacional y Win Sports

7:45 pm | América de Cali vs. Deportivo Cali | Fanatiz Internacional y Win Sports

Venezuela - Primera División

3:00 pm | Zulia vs. Estudiantes Mérida

3:00 pm | Trujillanos vs. Monagas

3:00 pm | Academia Puerto Cabello vs. Mineros de Guayana

3:00 pm | Zamora vs. Estudiantes Caracas

3:00 pm | Deportivo Lara vs. Carabobo

3:00 pm | Llaneros de Guanare vs. Portuguesa

3:00 pm | Deportivo La Guaira vs. LALA

4:00 pm | Deportivo Táchira vs. Atlético Venezuela

Bolivia - Liga de Fútbol

2:00 pm | Aurora vs. Guabirá

Europa - Eliminatorias a la Eurocopa

8:00 am | Armenia vs. Bosnia y Herzegovina | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Suiza vs. Gibraltar | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Georgia vs. Dinamarcar | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Rumania vs. Malta | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | España vs. Islas Feroe | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Suecia vs. Noruega | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Grecia vs. Liechtenstein | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Finlandia vs. Italia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

2:00 pm | Saint Martin vs. U.S. Virgin Islands

5:00 pm | San Vicente / Granadinas vs. Dominica

5:00 pm | Belice vs. Granada

5:00 pm | Surinam vs. Nicaragua

6:00 pm | St. Kitts and Nevis vs. Guayana Francesa

6:30 pm | Islas Caimán vs. Barbados

8:00 pm | Panamá vs. Bermudas | Sportklub 2 Croatia y Sportklub 2 Slovenia

Clasificación de CAF para la Copa del Mundo

8:00 am | Lesoto vs. Etiopía

8:00 am | Zimbabue vs. Somalia

8:00 am | Tanzania vs. Burundi

11:00 am | Guinea Ecuatorial vs. Sudán del Sur

11:30 am | Sierra Leona vs. Liberia

Portugal - Primeira Liga

10:00 am | Rio Ave vs. Vitória Guimaraes | QQ Sports Live

Portugal – Copa de Portugal

5:00 am | Sertanense vs. Oleiros

8:00 am | Alverca vs. Sacavenense

11:00 am | Fafe vs. Rebordelo

11:00 am | Mirandela vs. Atlético Arcos

11:00 am | Pedras Salgadas vs. Vila Pouca

11:00 am | Montalegre vs. Cerveira

11:00 am | Maria da Fonte vs. Braganca

11:00 am | GD Prado vs. Carcao

11:00 am | Vilarinho vs. UD Oliveirense

11:00 am | Uniao Madeira vs. Vila Real

11:00 am | Amarante vs. Trofense

11:00 am | Camara de Lobos vs. Felgueiras 1932

11:00 am | Pevidem vs. Berco

11:00 am | Porto Cruz vs. AR Sao Martinho

11:00 am | Pedras Rubras vs. Vizela

11:00 am | Paredes vs. Lusitania FC Lourosa

11:00 am | Espinho vs. Castro Daire

11:00 am | Arouca vs. Rebordosa

11:00 am | Coimbroes vs. Régua

11:00 am | Canelas 2010 vs. Valadares Gaia

11:00 am | SC Sao Joao de Ver vs. Sanjoanense

11:00 am | Gondomar vs. Leca

11:00 am | Mortágua vs. Anadia

11:00 am | Condeixa vs. Oliveira Hospital

11:00 am | Águeda vs. Ferreira de Aves

11:00 am | Beira-Mar vs. Pampilhosense

11:00 am | Vila Cortez vs. Ginásio Figueirense

11:00 am | Lusitano FCV vs. Anca

11:00 am | GRAP vs. AD Portomosense

11:00 am | Vila Velha de Ródao vs. Caldas

11:00 am | Uniao de Leiria vs. Crato

11:00 am | Marinhense vs. Fátima

11:00 am | Águias do Moradal vs. Vitória de Sernache

11:00 am | Sao Roque (Acores) vs. Torreense

11:00 am | Uniao Almeirim vs. Uniao Santarém

11:00 am | Sintrense vs. Coruchense

11:00 am | Sintra vs. Loures

11:00 am | Coutada vs. Fayal

11:00 am | Pero Pinheiro vs. 1° Dezembro

11:00 am | Real vs. Estrela Vendas Novas

11:00 am | Velense vs. Alcochetense

11:00 am | Oriental Lisboa vs. Ideal

11:00 am | Fontinhas vs. Pinhalnovense

11:00 am | Rabo Peixe vs. Olímpico de Montijo

11:00 am | Olhanense vs. Armacenenses

11:00 am | Aljustrelense vs. Vasco da Gama AC

11:00 am | Juventude Évora vs. Moncarapachense

11:00 am | Louletano vs. Ferreiras

11:00 am | Penedo Gordo vs. Praia Milfontes

11:00 am | Merelinense vs. Ponte da Barca

11:00 am | Eléctrico vs. Benfica Castelo Branco

11:00 am | Praiense vs. Fabril Barreiro

Amistoso FIFA

8:00 am | Kenia vs. Uganda