Partidos de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Ayacucho vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
  • 19:00 Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca Liga 1 Max

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 11:45 Go Ahead Eagles vs FCSB ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:45 Lille vs Brann ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Stuttgart vs Celta de Vigo ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Utrecht vs Olympique Lyonnais ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Rangers vs Genk Disney+ Premium
  • 14:00 Ferencváros vs Viktoria Plzeň Disney+ Premium
  • 14:00 Young Boys vs Panathinaikos Disney+ Premium
  • 14:00 Aston Villa vs Bologna ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Salzburg vs Porto Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 12:30 Osasuna vs Elche ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:30 Real Oviedo vs Barcelona DIRECTV, DGO

Italia - Copa de Italia

  • 11:30 Genoa vs Empoli DIRECTV Sports, DGO
  • 14:00 Torino vs Pisa DIRECTV Sports, DGO

Bolivia - Primera División

  • 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest Futbol Canal
  • 16:30 ABB vs Universitario de Vinto Futbol Canal
  • 19:00 Real Oruro vs Guabirá Futbol Canal

    • Sudamérica - Copa Sudamericana

    • 19:30 Universidad Chile vs Alianza Lima DirecTV, ESPN, Disney+

    Sudamérica - Copa Libertadores

    • 17:00 São Paulo vs LDU Quito ESPN, Disney+ Premium
    • 19:30 Estudiantes vs Flamengo ESPN, Disney Plus Premium

    Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

    • 21:00 Cartaginés vs Olimpia Disney Plus

