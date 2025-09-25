Partidos de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Ayacucho vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
- 19:00 Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 Go Ahead Eagles vs FCSB ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 Lille vs Brann ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Stuttgart vs Celta de Vigo ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Utrecht vs Olympique Lyonnais ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Rangers vs Genk Disney+ Premium
- 14:00 Ferencváros vs Viktoria Plzeň Disney+ Premium
- 14:00 Young Boys vs Panathinaikos Disney+ Premium
- 14:00 Aston Villa vs Bologna ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Salzburg vs Porto Disney+ Premium
España - LaLiga
- 12:30 Osasuna vs Elche ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:30 Real Oviedo vs Barcelona DIRECTV, DGO
Italia - Copa de Italia
- 11:30 Genoa vs Empoli DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Torino vs Pisa DIRECTV Sports, DGO
Bolivia - Primera División
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Universidad Chile vs Alianza Lima DirecTV, ESPN, Disney+
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 São Paulo vs LDU Quito ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Estudiantes vs Flamengo ESPN, Disney Plus Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Cartaginés vs Olimpia Disney Plus