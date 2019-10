Este jueves 10 de octubre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Brasil y Senegal se verán las caras en un amistoso por fecha FIFA. Ambas selecciones protagonizarán un atractivo encuentro en el Estadio Nacional de Singapur a las 7:00 horas.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, jueves 10 de octubre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Eliminatorias a la Eurocopa

9:00 am | Kazajstán vs. Chipre | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Bielorrusia vs. Estonia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Holanda vs. Irlanda del Norte | ESPN Sur, ESPN Play y Sky HD

1:45 pm | Eslovaquia vs. Gales | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Croacia vs. Hungría | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Letonia vs. Polonia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | North Macedonia vs. Eslovenia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Austria vs. Israel | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Rusia vs. Escocia | ESPN 3 y ESPN Play

1:45 pm | Bélgica vs. San Marino | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

Clasificación de AFC para la Copa del Mundo

3:30 am | Australia vs. Nepal | Kayo Sports, Foxtel Now y FOX Sports 505

5:35 am | Japón vs. Mongolia

6:00 am | Corea del Sur vs. Sri Lanka | MBC Korea

7:00 am | China vs. Guam

7:00 am | Uzbekistán vs. Yemen

8:00 am | Bangladésh vs. Qatar

8:00 am | Vietnam vs. Malasia

8:30 am | Irán vs. Camboya

9:00 am | Siria vs. Maldivas

9:30 am | Kirguistán vs. Myanmar

10:00 am | Omán vs. Afganistán

11:00 am | Jordania vs. Kuwait

11:00 am | Irak vs. Hong Kong

11:00 am | Emiratos Árabes Unidos vs. Indonesia

11:00 am | Líbano vs. Turkmenistán

12:00 pm | Arabia Saudita vs. Singapur | Saudi Sports 1

Norteamérica – Liga de Naciones CONCACAF

4:00 pm | Belice vs. St. Kitts and Nevis | CONCACAF GO y FloFC

6:00 pm | Islas Vírgenes Británicas vs. Bahamas | CONCACAF GO y FloFC

6:00 pm | Sint Maarten vs. Islas Turcas y Caicos | CONCACAF GO y FloFC

6:00 pm | Trinidad y Tobago vs. Honduras | CONCACAF GO, TUDN y TUDN En Vivo

7:00 pm | Guayana Francesa vs. Granada | CONCACAF GO y FloFC

8:00 pm | Haití vs. Costa Rica | CONCACAF GO, TUDN y TUDN En Vivo

Brasil – Brasileirao

5:15 pm | Corinthians vs. Atlético Paranaense | Premiere FC Brasil

5:15 pm | Avaí vs. Vasco da Gama | Premiere FC Brasil

6:00 pm | Flamengo vs. Atlético Mineiro | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

Colombia – Primera A

4:00 pm | Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga | Fanatiz International y Win Sports

6:00 pm | Patriotas Boyacá vs. Atlético Nacional | Fanatiz International y Win Sports

8:00 pm | Medellín vs. Cúcuta Deportivo | Fanatiz International y Win Sports

Uruguay – Primera División

6:00 pm | Peñarol vs. Wanderers | GolTV Latinoamérica y GOLTV Play

Argentina – Copa Argentina

4:10 pm | Estudiantes de San Luis vs. Estudiantes | TyC Sports Internacional y TyC Sports Argentina

Amistosos FIFA

POR DEFINIRSE | Burkina Faso vs. Gabón

7:00 am | Brasil vs. Senegal | SporTV, Globo, Sport TV1 y beIN Sports 2

7:00 am | Tailandia vs. Congo

1:30 pm | Serbia vs. Paraguay | DAZN, Nova Serbia, ESPN 3 y ESPN App

1:45 pm | Kosovo vs. Gibraltar | DAZN, RTK1, TV2 Sumo y TV2 Sport Premium

2:45 pm | Argelia vs. RD del Congo