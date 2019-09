Partidos de hoy, jueves 19 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este jueves 19 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, jueves 19 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – UEFA Europa League

11:55 am | APOEL vs. F91 Dudelange | DAZN y Cytavision Sports 1

11:55 am | Qarabag vs. Sevilla | fuboTV y Galavision

11:55 am | Dinamo de Kiev vs. Malmo | DAZN

11:55 am | Kobenhavn vs. Lugano | DAZN

11:55 am | Basel vs. Krasnodar | DAZN y TeleClub Sport Live

11:55 am | Getafe vs. Trabzonspor | DAZN y TeleClub Sport Live

11:55 am | PSV vs. Sporting Lisboa | fuboTV y TUDN USA

11:55 am | LASK Linz vs. Rosenborg | DAZN, TV2 Zebra y TV2 Sumo

11:55 am | Rennes vs. Celtic | DAZN, TV2 Sport y Sky Calcio 5

11:55 am | CFR Cluj vs. Lazio | DAZN, Sport TV4 y Sky Calcio 2

11:55 am | Eintracht Frankfurt vs. Arsenal | fuboTV, UniMás y Univision

11:55 am | Standard Lieja vs. Guimaraes | DAZN y Sport TV3

2:00 pm | Wolfsburgo vs. Oleksandria | DAZN y TeleClub Sport Live

2:00 pm | Gent vs. Saint-Étienne | DAZN y TeleClub Sport Live

2:00 pm | Roma vs. Istanbul BB | DAZN y Sport TV4

2:00 pm | Borussia M’gladbach vs. Wolfsberger AC | Sky Calcio 4 y TeleClub Sport Live

2:00 pm | Wolverhampton Wanderers vs. Sporting Braga | fuboTV y TUDN USA

2:00 pm | Slovan Bratislava vs. Besiktas | DAZN y TeleClub Sport Live

2:00 pm | Manchester United vs. Astana | fuboTV y Galavision

2:00 pm | Partizan vs. AZ | DAZN, RTS 1 y FOX Sports 2

2:00 pm | Porto vs. Young Boys | fuboTV, UniMás y Univision

2:00 pm | Rangers vs. Feyenoord | DAZN y Sky Calcio 5

2:00 pm | Ludogorets vs. CSKA Moscú | DAZN, BNT 1 y TeleClub Sport Live

2:00 pm | Espanyol vs. Ferencváros | DAZN y Sport 1 Hungary

Sudamérica – Copa Sudamericana

7:30 pm | Colón vs. Atlético Mineiro | beIN Sports, fuboTV y Fanatiz USA