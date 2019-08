Partidos de hoy, jueves 29 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este jueves 29 de agosto del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, jueves 29 de agosto, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

▷ Fútbol en vivo: fecha y horarios para ver por TV y app móvil todos los partidos

Fluminense y Corinthians disputan un partidazo por el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. AFP

Partidos, horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – UEFA Europa League

11:00 am | Qarabag vs. Linfield | QQ Sports Live

11:45 am | Riga vs. Copenhague | QQ Sports Live

12:00 pm | AIK vs. Celtic | Celtic TV

12:00 pm | PAOK vs. Slovan Bratislava | QQ Sports Live

12:00 pm | Apollon vs. PSV | Cytavision Sports 1

12:00 pm | Zorya vs. Espanyol | LAOLA1.TV

12:00 pm | Molde vs. Partzan | Arena Sport 1

12:00 pm | Bnei Yehuda vs. Malmo | Arena Sport 1

12:10 pm | Spartak Moscú vs. Sporting Braga | Kanal 9 Sweden

12:30 pm | Trabzonspor vs. AEK Athenas | Cytavision Sports 5

12:30 pm | Hapeol vs. Feyenoord | QQ Sports Live

12:30 pm | Antwerp vs. AZ | QQ Sports Live

1:00 pm | F91 Dudelange vs. Ararat | QQ Sports Live

1:00 pm | Ferencvaros vs. Suduva | QQ Sports Live

1:00 pm | Rijeka vs. Gent | QQ Sports Live

1:15 pm | Maribor vs. Ludogorest | Sportklub 2

1:30 pm | Eintrahct Frankfurt vs. Strasburgo | SportKlub 1

1:45 pm | Wolverhampton vs. Torino | Wolves TV, Sky Calcio 1

1:45 pm | Rangers vs. Legia Warszawa | Ranger V, TVP Sport

2:00 pm | Vitoria Guiaraes vs. FCSB | SporTV 1



Sudamérica – Copa Sudamericana

7:30 pm | Fluminense vs. Corinthians | COTAS Televisión



Sudamérica – Copa Libertadores

7:15 pm | Cerro Porteño vs. River Plate | DAZN, SportTV 1



Bolivia – Liga de fútbol

7:00 pm | Real Potosí vs. Aurora