Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

9:00 Kazajstán vs Gales - Disney Plus

11:00 Georgia vs Turquía - ESPN2, Disney Plus

11:00 Lituania vs Malta - Disney Plus

13:45 Países Bajos vs Polonia - Disney Plus

13:45 Luxemburgo vs Irlanda del Norte - Disney Plus

13:45 Liechtenstein vs Bélgica - Disney Plus

13:45 Eslovaquia vs Alemania - ESPN, Disney Plus

13:45 Bulgaria vs España - Disney Plus

16:30 Surinam vs Panamá - Youtube, Concacaf Go

18:30 Argentina vs Venezuela - GOLPERU

18:30 Colombia vs Bolivia - Movistar Play

18:30 Paraguay vs Ecuador - Movistar Play

18:30 Uruguay vs Perú - América TV, Movistar Deportes

19:30 Brasil vs Chile - Movistar Deportes, Latina TV

21:00 Guatemala vs El Salvador - Youtube, Concacaf Go