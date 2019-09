Partidos de hoy, jueves 5 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este jueves 5 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como los amistosos por fecha FIFA, las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras competiciones en el mundo, por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Perú se enfrentará a Ecuador en un encuentro amistoso por fecha FIFA. El ‘equipo de todos’ afrontará el compromiso de preparación para las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 luego de haber salido subcampeón de la Copa América 2019. El partido entre el conjunto nacional y el ‘Tricolor’ se jugará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey a las 19:00 horas. Imperdible.

Otro compromiso que genera mucha expectativa es el que protagonizarán Argentina y Chile, también correspondiente a un amistoso por fecha FIFA. Y es que la última vez que se midieron ambas escuadras fue por el tercer puesto de la Copa América 2019, que acabó con triunfo de la ‘Albiceleste’ por 2-1 ante ‘La Roja’. Ahora, las dos selecciones chocarán en Los Angeles Memorial Coliseum.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, jueves 5 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa - Eliminatorias a la Eurocopa

11:00 am | Armenia vs. Italia | DIRECTV Sports

1:45 pm | Bosnia y Herzegovina vs. Liechtenstein | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Islas Feroe vs. Suecia | DIRECTV Sports

1:45 pm | Finlandia vs. Grecia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | República de Irlanda vs. Suiza | DIRECTV Sports

1:45 pm | Israel vs. North Macedonia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Noruega vs. Malta | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Rumania vs. España | DIRECTV Sports

1:45 pm | Gibraltar vs. Dinamarca | DIRECTV Sports

Clasificación de AFC para la Copa del Mundo

0:30 am | Guam vs. Maldivas

3:30 am | Corea del Norte vs. Líbano | KCTV

4:00 am | Mongolia vs. Birmania

6:10 am | China Taipéi vs. Jordania

6:30 am | Camboya vs. Hong Kong | ViuTV

6:45 am | Singapur vs. Yemen

7:00 am | Filipinas vs. Siria

7:00 am | Tailandia vs. Vietnam | Thairath TV

7:30 am | Indonesia vs. Malasia

9:00 am | India vs. Omán

9:00 am | Palestina vs. Uzbekistán

9:00 am | Sri Lanka vs. Turkemenistán

9:00 am | Tayikistán vs. Kirquistán

10:00 am | Somalia vs. Zimbabue

11:30 am | Bahréin vs. Iraq | beIN Sports HD 3

11:30 am | Qatar vs. Afganistán

12:00 pm | Nepal vs. Kuwait

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

2:00 pm | Dominica vs. Surinam | FloFC

2:00 pm | U.S. Virgin Islands vs. Islas Caimán | FloFC

5:00 pm | Barbados vs. Saint Martin | FloFC

5:00 pm | Bermudas vs. Panamá | TUDN, TUDN En Vivo, fuboTV y TUDN USA

5:00 pm | Granada vs. St. Kitts and Nevis | FloFC

7:00 pm | Nicaragua vs. San Vicente / Granadinas | TUDN, TUDN En Vivo, fuboTV y TUDN USA

7:00 pm | Guayana Francesa vs. Belice | FloFC

9:00 pm | Guatemala vs. Anguila | TUDN, TUDN En Vivo, fuboTV y TUDN USA

Amistosos FIFA

5:20 am | Japón vs. Paraguay | La Tele Paraguay, NTV y 602 HD Sports 2

8:30 am | Corea del Sur vs. Georgia | ESPN 3 y ESPN App

12:00 pm | Arabia Saudita vs. Malí

1:45 pm | Montenegro vs. Hungría | DAZN, ESPN 3 y ESPN App

1:45 pm | Irlanda del Norte vs. Luxemburgo | DAZN | Sky Go UK, NOW TV y SKY GO Extra

8:00 pm | Honduras vs. Puerto Rico | Telesistema Honduras

7:00 pm | Perú vs. Ecuador | Movistar Deportes | Latina

9:00 pm | Chile vs. Argentina | TyC Sports, CDF HD y Chilevisión



Perú - Copa Bicentenario

3:00 pm | Academia Cantolao vs. Real Garcilaso