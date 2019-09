Partidos de hoy, lunes 2 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este lunes 2 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX , Liga Santander , Liga 1 Movistar , Premier League , Superliga Argentina , Champions League , Copa Libertadores , Copa Sudamericana , Serie A de Italia , entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy , lunes 2 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



▷ Fútbol en vivo: horarios y fechas para ver todos los partidos de esta semana

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

3:00 pm | Real Garcilaso vs. Alianza Universidad | Gol Perú

Brasil - Brasileirao

6:00 pm | Fluminense vs. Avaí | Premiere FC Brasil

Colombia - Primera A

8:00 pm | Atlético Bucaramanga vs. Junior | Fanatiz Internacional y Win Sports

Ecuador - Primera A

7:15 pm | Mushuc Runa vs. Macará | GOLTV Play y Bet365

Paraguay - División Profesional

6:00 pm | Cerro Porteño vs. River Plate

Inglaterra - FA Cup

1:30 pm | Boldmere St. Michaels vs. Stourport Swifts

1:30 pm | Melksham Town vs. Shepton Mallet

1:45 pm | Winsford United vs. Ramsbotton United



Clasificación de CAF para la Copa del Mundo

9:00 am | Sudán del Sur vs. Guinea Ecuatorial