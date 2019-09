Partidos de hoy, martes 10 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este martes 10 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como los amistosos por fecha FIFA, las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras competiciones en el mundo, por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Perú y Brasil medirán fuerzas por un amistoso correspondiente a fecha FIFA. El partido con sabor a revancha para el ‘equipo de todos’ tras la final de la Copa América 2019 (perdió 3-1), se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum a las 22:00 horas. Imperdible.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 10 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Eliminatorias a la Eurocopa

1:45 pm | Montenegro vs. República Checa | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Inglaterra vs. Kosovo | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Luxemburgo vs. Serbia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Lituania vs. Portugal | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Moldavia vs. Turquía | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Francia vs. Andorra | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Albania vs. Islandia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

Clasificación de AFC para la Copa del Mundo

0:30 am | Guam vs. Filipinas

4:00 am | Mongolia vs. Tayikistán

6:10 am | Nepal vs. China-Taipei

6:30 am | Camboya vs. Bahréin

6:45 am | Singapur vs. Palestina

7:00 am | Hong Kong vs. Irán | Now Player y Now Sports 3

7:20 am | Myanmar vs. Japón | Skynet Myanmar y NTV

7:30 am | Indonesia vs. Tailandia | TVRI, Thairath TV y Mola TV

7:45 am | Malasia vs. Emiratos Árabes Unidos | Astro Arena

8:00 am | Eswatini vs. Yibuti

8:00 am | Malaui vs. Botsuana

9:00 am | Afganistán vs. Bangladésh

9:00 am | Turkmenistán vs. Corea del Sur

9:00 am | Sri Lanka vs. Corea del Norte | KCTV

9:00 am | Mozambique vs. Mauricio

10:00 am | Maldivas vs. China

10:00 am | Angola vs. Gambia

10:30 am | Kuwait vs. Australia | Kayo Sports y Foxtel Now

11:00 am | Yemen vs. Arabia Saudita

11:00 am | Togo vs. Comoras

11:00 am | Ruanda vs. Seychelles

11:30 am | Qatar vs. India

11:30 am | Guinea-Bissau vs. Santo Tomé y Príncipe

12:00 pm | Namibia vs. Eritrea

12:00 pm | Sudán vs. Chad

Norteamérica – Liga de Naciones CONCACAF

2:00 pm | Islas Turcas y Caicos vs. Guadalupe | TUDN En Vivo y FloFC

3:00 pm | Montserrat vs. St. Lucia | TUDN En Vivo y FloFC

5:00 pm | Haití vs. Curazao | Sportklub 2 Croatia y SportKlub 2 Serbia

6:15 pm | Cuba vs. Canadá | TUDN En Vivo y FloFC

8:00 pm | Puerto Rico vs. Guatemala | TUDN En Vivo y FloFC

Brasil – Brasileirao

7:00 pm | Palmeiras vs. Fluminense

Venezuela – Primera División

7:00 pm | Deportivo Anzoátegui vs. Academia Puerto Cabello

Amistosos FIFA

HORARIO POR DEFINIRSE | Uzbekistán vs. Irak

10:00 am | Jordania vs. Paraguay | La Tele Paraguay

12:00 pm | Túnez vs. Costa de Marfil

1:30 pm | Ucrania vs. Nigeria | DAZN, ESPN 3 y ESPN App

1:45 pm | República de Irlanda vs. Bulgaria | DAZN, BNT 1, Sky Go UK y NOW TV

2:00 pm | Marruecos vs. Níger

7:00 pm | Estados Unidos vs. Uruguay | Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil

7:00 pm | Ecuador vs. Bolivia | Bolivia TV y Canal del Fútbol

8:00 pm | Colombia vs. Venezuela | Caracol TV y TLT Venezuela

8:30 pm | Honduras vs. Chile | Chilevisión y Telesistema Honduras

9:00 pm | Argentina vs. México | TyC Sports y Canal 5 Televisa

10:00 pm | Perú vs. Brasil | Movistar Deportes, Latina, SporTV y Globo