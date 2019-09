Partidos de hoy, martes 17 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este martes 17 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Barcelona y Borussia Dortmund protagonizarán un vibrante partido por la fecha 1 del Grupo F de la Champions League. El imperdible compromiso se jugará en Signal Iduna Park a las 14:00 horas.

A su vez, el vigente campeón del certamen, Liverpool, también tendrá juego a la misma hora. Chocará con el Napoli por la primera jornada del Grupo E en el San Paolo.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 17 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Champions League

11:55 am | Olympique Lyonnais vs. Zenit | FOX Sports 2 y FOX Play

11:55 am | Internazionale vs. Slavia Praga | DAZN, Sky Calcio 2 y Viaplay Denmark

2:00 pm | Chelsea vs. Valencia | FOX Sports 2 y FOX Play

2:00 pm | Borussia Dortmund vs. Barcelona | FOX Sports y FOX Play

2:00 pm | Benfica vs. RB Leipzig | ESPN 3, ESPN Play y DAZN

2:00 pm | Ajax vs. Lille | ESPN 2, ESPN Play y DAZN

2:00 pm | Napoli vs. Liverpool | ESPN, ESPN Play y DAZN

2:00 pm | Salzburg vs. Genk | FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia – Primera A

7:30 pm | Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera | Fanatiz Internacional y Win Sports