Este martes 19 de noviembre del 2019 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, habrá duelos correspondientes a amistosos FIFA, como el que protagonizarán Brasil y Corea del Sur a las 08:30 horas en el Estadio Mohammed bin Zayed. Luego, más tarde, exactamente a las 20:00 horas, será el turno de Colombia y Ecuador, selecciones que se enfrentarán en el Red Bull Arena.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 19 de noviembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Eliminatorias para la Euro

14:45 | Holanda vs. Estonia | DIRECTV Sports

14:45 | Alemania vs. Irlanda del Norte | ESPN

14:45 | Gales vs. Hungría | ESPN

14:45 | Eslovaquia vs. Azerbayán | Sky HD

14:45 | Polonia vs. Eslovaquia | DIRECTV Sports

14:45 | Letonia vs. Austria | Sky HD

14:45 | San Marino vs. Rusia | DIRECTV Sports

14:45 | Escocia vs. Kazajistán | DIRECTV Sports

Amistosos FIFA

5:25 | Japón vs. Venezuela | TLT Venezuela

8:30 | Brasil vs. Corea del Sur | SporTV

12:00 | Montenegro vs. Bielorrusia | DAZN

12:00 | Croacia vs. Georgia | DAZN

12:15 | Holanda da Sub 21 vs. Inglaterra Sub 21 | BT Sport 1

20:00 | Ecuador vs. Colombia | beIN Sports