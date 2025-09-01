Partidos de hoy, martes 2 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 2 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Norteamérica - CONCACAF W Champions Cup

18:00 Orlando Pride vs LD Alajuelense Disney+ Premium

20:00 Alianza vs NJ/NY Gotham FC Disney+ Premium

Colombia - Copa Colombia

19:00 Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira

19:30 Atlético Cali vs Junior

Inglaterra - FA Cup

13:45 Leek Town vs Harborough Town

13:45 Yate Town vs Westbury United

13:45 Poole Town vs Didcot Town

13:45 Stratford Town vs Halesowen Town

13:45 Hanwell Town vs Cray Wanderers

13:45 Fareham Town vs Winchester City

13:45 Shildon AFC vs Witton Albion

13:45 Prescot Cables vs Hyde United

13:45 Bootle vs Silsden

13:45 Whitehawk vs Hayes & Yeading United

13:45 Hastings United vs Faversham Town

13:45 Nantwich Town vs Avro

13:45 Chasetown vs Worcester City

13:45 Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic

13:45 Bishop’s Stortford vs Real Bedford

13:45 Hitchin Town vs Potters Bar Town

13:45 Sporting Khalsa vs Boston United

13:45 AFC Portchester vs Gloucester City

13:45 Dartford vs Bracknell Town

13:45 Shepshed Dynamo vs Bourne Town