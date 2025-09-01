Partidos de hoy, martes 2 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 2 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Norteamérica - CONCACAF W Champions Cup
- 18:00 Orlando Pride vs LD Alajuelense Disney+ Premium
- 20:00 Alianza vs NJ/NY Gotham FC Disney+ Premium
Colombia - Copa Colombia
- 19:00 Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira
- 19:30 Atlético Cali vs Junior
Inglaterra - FA Cup
- 13:45 Leek Town vs Harborough Town
- 13:45 Yate Town vs Westbury United
- 13:45 Poole Town vs Didcot Town
- 13:45 Stratford Town vs Halesowen Town
- 13:45 Hanwell Town vs Cray Wanderers
- 13:45 Fareham Town vs Winchester City
- 13:45 Shildon AFC vs Witton Albion
- 13:45 Prescot Cables vs Hyde United
- 13:45 Bootle vs Silsden
- 13:45 Whitehawk vs Hayes & Yeading United
- 13:45 Hastings United vs Faversham Town
- 13:45 Nantwich Town vs Avro
- 13:45 Chasetown vs Worcester City
- 13:45 Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic
- 13:45 Bishop’s Stortford vs Real Bedford
- 13:45 Hitchin Town vs Potters Bar Town
- 13:45 Sporting Khalsa vs Boston United
- 13:45 AFC Portchester vs Gloucester City
- 13:45 Dartford vs Bracknell Town
- 13:45 Shepshed Dynamo vs Bourne Town