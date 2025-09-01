Redacción EC
Partidos de hoy, martes 2 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 2 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Norteamérica - CONCACAF W Champions Cup

  • 18:00 Orlando Pride vs LD Alajuelense Disney+ Premium
  • 20:00 Alianza vs NJ/NY Gotham FC Disney+ Premium

Colombia - Copa Colombia

  • 19:00 Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira
  • 19:30 Atlético Cali vs Junior

Inglaterra - FA Cup

  • 13:45 Leek Town vs Harborough Town
  • 13:45 Yate Town vs Westbury United
  • 13:45 Poole Town vs Didcot Town
  • 13:45 Stratford Town vs Halesowen Town
  • 13:45 Hanwell Town vs Cray Wanderers
  • 13:45 Fareham Town vs Winchester City
  • 13:45 Shildon AFC vs Witton Albion
  • 13:45 Prescot Cables vs Hyde United
  • 13:45 Bootle vs Silsden
  • 13:45 Whitehawk vs Hayes & Yeading United
  • 13:45 Hastings United vs Faversham Town
  • 13:45 Nantwich Town vs Avro
  • 13:45 Chasetown vs Worcester City
  • 13:45 Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic
  • 13:45 Bishop’s Stortford vs Real Bedford
  • 13:45 Hitchin Town vs Potters Bar Town
  • 13:45 Sporting Khalsa vs Boston United
  • 13:45 AFC Portchester vs Gloucester City
  • 13:45 Dartford vs Bracknell Town
  • 13:45 Shepshed Dynamo vs Bourne Town

