Partidos de hoy, martes 27 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este martes 27 de agosto del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Gremio y Palmeiras vuelven a encontrarse para definir el pase a las semifinal es de la Copa Libertadores. El Verdao logró una victoria importante de visitante por 1-0 y complica las aspiraciones del club de Porto Alegre. Sin embargo, en el fútbol brasileño todo puede pasar, dos rivales conocidos serán protagonistas de la noche de este martes 27 de agosto.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 27 de agosto, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Partidos, horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Liga de Campeones de la UEFA

2:00 pm | Rosenborg vs. Dinamo Zagreb | ESPN

2:00 pm | Krasnodar vs. Olimpiakos Piraeus | ESPN

2:00 pm | Estrella Roja vs. Young Boys | Esporte Interativo



Francia – Ligue 1

12:00 pm | Montpellier vs. Olympique vs. Lyon | Bet365



Sudamérica – Copa Sudamericana

7:30 pm | La Equidad vs. Atlético Mineiro | DirecTV Sports



Sudamérica – Copa Libertadores

7:30 pm | Palmeiras vs. Gremio | FOX Sports



Argentina – Primera B Metropolitana

1:30 pm | JJ Urquiza vs. Acassuso | TyC Sports

7:05 pm | Los Andes vs. Argentinos Quilmes | TyC Sports Internac