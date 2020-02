Este martes 4 de febrero del 2020 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 4 de febrero, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales para ver fútbol en vivo

Francia – Ligue 1

13:00 | Lille vs. Rennes | ESPN Play Norte y DAZN

13:00 | Monaco vs. Angers SCO | ESPN y ESPN Play Sur

15:00 | Nantes vs. PSG | ESPN y ESPN Play Sur

Inglaterra – FA Cup

14:45 | Cardiff City vs. Reading | Eurosport Player Sweden y beIN Sports Connect Thailand

14:45 | Derby County vs. Northampton | Eurosport Player Sweden y beIN Sports Connect Thailand

14:45 | Birmingham City vs. Coventry City | Eurosport Player Sweden y beIN Sports Connect Thailand

14:45 | Liverpool vs. Shrewsbury Town | LFCTV GO, DAZN y GO TV Anywhere

15:05 | Oxford United vs. Newcastle United | Bet365, ESPN 3 Norte y DAZN

Alemania – Copa de Alemania

12:30 | Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig | Watch ESPN Brasil y ESPN Norte

12:30 | Kaiserslautern vs. Fortuna Dusseldorf | Sky Sport 1 HD y Sky Sport 3/HD

14:45 | Schalke 04 vs. Hertha BSC | DIRECTV Sports

14:45 | Werder Bremen vs. Borussia Dortmund | DIRECTV Sports

Colombia – Primera A

18:00 | Envigado vs. Once Caldas | Fanatiz International, Win Sports y Win Sports+

20:05 | Patriotas Boyacá vs. Deportivo Cali | RCN Nuestra Tele y Fanatiz Internacional

Sudamérica – Copa Sudamericana

17:15 | Nacional Potosí vs. Melgar | DIRECTV Sports

17:15 | Coquimbo Unido vs. Aragua | DIRECTV Sports

19:30 | Fluminense vs. Unión La Calera | DIRECTV Sports

19:30 | Vélez Sarsfield vs. Aucas | ESPN Play y DIRECTV Sports

Sudamérica – Copa Libertadores

17:15 | Universidad de Chile vs. Internacional | FOX Sports y FOX Play Sur

19:30 | Medellín vs. Deportivo Táchira | FOX Play, Facebook Live y SporTV

19:30 | Macará vs. Deportes Tolima | FOX Sports y FOX Play

Argentina – Copa Argentina

POR ANUNCIARSE | Boca Unidos vs. San Martín Formosa

POR ANUNCIARSE | Chaco For Ever vs. Sarmiento Resistencia

México – Liga MX

21:30 | Puebla vs. América | Sky HD, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo