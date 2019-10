Este martes 8 de octubre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 8 de octubre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Colombia – Primera A

7:30 pm | Envigado vs. Jaguares de Córdoba | Fanatiz Internacional y Win Sports

Brasil – Serie B

5:15 pm | Botafogo SP vs. Figueirense | Premiere FC Brasil

5:15 pm | Coritiba vs. Guarani | PFC Internacional, SporTV y Premiere FC Brasil

5:15 pm | Operário PR vs. Paraná | Premiere FC Brasil

6:30 pm | Atlético GO vs. Cuiabá | SporTV y Premiere FC Brasil

6:30 pm | Criciúma vs. Brasil de Pelotas | Premiere FC Brasil

6:30 pm | Vitória vs. Oeste | Premiere FC Brasil

7:30 pm | Ponte Preta vs. Londrina | Premiere FC Brasil

7:30 pm | América Mineiro vs. Bragantino | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

Europa – Eurocopa Femenina Eliminatorias

7:00 am | Grecia vs. Alemania | ZDF

10:00 am | Kazajstán vs. Francia | W9 y W9 Suisse

10:30 am | Italia vs. Bosnia-Herzegovina | RAI Due y RAI Play

11:00 am | Serbia vs. Austria ORF Sport Plus

11:00 am | Georgia vs. Dinamarca | DR1

11:00 am | Islas Feroe vs. Noruega | NRK1

11:00 am | Finlandia vs. Albania | YLE Arena y YLE TV2

12:00 pm | Suiza vs. Croacia | RTS 2, RTS Sport y SFV Play

12:00 pm | Letonia vs. Islandia | RUV

12:00 pm | Suecia vs. Eslovaquia | C More Fotball, C More Play y TV12 Sweden

12:00 pm | República Checa vs. España | TVE La 1 y fuboTV España

1:00 pm | Holanda vs. Rusia | GolTV Latinoamérica