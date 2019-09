Partidos de hoy, miércoles 11 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este miércoles 11 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la ida de la final de la Copa de Brasil, la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras competiciones en el mundo, por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Internacional de Porto Alegre y Atlético Paranaense se enfrentarán por la ida de la final de la Copa de Brasil. El vibrante compromiso se jugará en el Arena da Baixada a las 19:30 horas. El cuadro ‘Colorado’, donde milita Paolo Guerrero, llega motivado a esta instancia, pues en semifinales venció 4-0 en el global a Cruzeiro (dos de esos goles fueron anotados por el ‘Depredador’).

El ‘Furacao’, en tanto, logró su pase a esta llave ganando 5-4 en penales a Gremio, luego del empate 2-2 en el global.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, miércoles 11 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Ecuador – Primera A

7:15 pm | Independiente del Valle vs. Macará | GolTV Latinoamérica y GOLTV Play

Venezuela – Primera División

3:00 pm | Estudiantes Mérida vs. Caracas | GolTV Latinoamérica y GOLTV Play

3:00 pm | Monagas vs. Zulia

3:00 pm | Mineros de Guayana vs. Trujillanos

3:00 pm | Carabobo vs. Zamora

3:00 pm | Portuguesa vs. Deportivo Lara

3:00 pm | Deportivo La Guaira vs. Metropolitanos | GolTV Latinoamérica y GOLTV Play

4:00 pm | Atlético Venezuela vs. Aragua

Brasil – Copa de Brasil

7:30 pm | Atlético Paranaense vs. Internacional de Porto Alegre | GolTV Latinoamérica y Fox Soccer Plus

Estados Unidos/Canadá – Major League Soccer

6:00 pm | New York City vs. Toronto FC | ESPN, ESPN Play y Bet365

7:30 pm | Houston Dynamo vs. Minnesota United | ESPN Play y Bet365

8:00 pm | Colorado Rapids vs. LA Galaxy | ESPN, ESPN Play y Bet365

8:30 pm | Real Salt Lake vs. SJ Earthquakes | ESPN Play y Bet365

Colombia – Copa Colombia

6:00 pm | Deportes Tolima vs. Atlético Nacional | Win Sports

8:15 pm | Medellín vs. Once Caldas | Win Sports