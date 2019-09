Partidos de hoy, miércoles 18 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este miércoles 18 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, habrá partidos vibrantes correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Por el Grupo A, Real Madrid y PSG medirán fuerzas en el Parque de los Príncipes a las 14:00 horas.

En ese mismo horario, harán lo propio Juventus y Atlético de Madrid, pero en el Wanda Metropolitano y por el Grupo D.



La vuelta de la final de la Copa de Brasil protagonizada por Internacional de Porto Alegre y Atlético Paranaense también será uno de los duelos atractivos de hoy. Este compromiso se jugará en el Estadio Beira-Rio a las 19:30 horas. Paolo Guerrero apunta a ser titular en el cuadro ‘Colorado’.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, miércoles 18 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Champions League

11:55 am | Club Brujas vs. Galatasaray | FOX Sports 2 y FOX Play

11:55 am | Olympiakos vs. Tottenham | DAZN, Viaplay Denmark y TV3 Sport

2:00 pm | PSG vs. Real Madrid | ESPN Norte, ESPN Play Norte y DAZN

2:00 pm | Bayern Múnich vs. Estrella Roja | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

2:00 pm | Shakhtar Donetsk vs. Manchester City | FOX Sports 2 y FOX Play

2:00 pm | Dinamo Zagreb vs. Atalanta | FOX Sports 3 y FOX Play

2:00 pm | Atlético de Madrid vs. Juventus | FOX Sports y FOX Play

2:00 pm | Bayer Leverkusen vs. Lokomotiv Moscú | DAZN y Viaplay Denmark

Sudamérica – Copa Sudamericana

7:30 pm | Corinthians vs. Independiente del Valle | COTAS Televisión y DAZN Brasil

Brasil – Copa de Brasil

7:30 pm | Internacional vs. Atlético Paranaense | FOX Soccer Plus y fuboTV

Argentina – Copa Argentina

4:10 pm | Talleres de Córdoba vs. Banfield | fuboTV, Fanatiz USA y TyC Sports

7:10 pm | Godoy Cruz vs. River Plate | fuboTV, Fanatiz USA y TyC Sports

Norteamérica – Leagues Cup

9:30 pm | Cruz Azul vs. Tigres UANL | ESPN 2, fuboTV y TUDN USA

Estados Unidos/Canadá – Major League Soccer

6:30 pm | Cincinnati vs. Atlanta United | ESPN Play y Bet365

9:30 pm | Portland Timbers vs. New York RB | ESPN Play y Bet365

9:30 pm | Seattle Sounders FC vs. Dallas | ESPN Play y Bet365