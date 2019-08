Partidos de hoy, miércoles 28 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este miércoles 28 de agosto del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, miércoles 28 de agosto, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Boca Juniors ganó por 3-0 (1-0) a LDU el pasado miércoles en la altura de Quito (2.850 msnm), en la ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El elenco argentino, con seis títulos del torneo, quedó con un pie en las semifinales del certamen tras imponerse con tantos de Ramón Ábila (11 minutos) y Emanuel Reynoso (47), además de un autogol del ecuatoriano Luis Caicedo (81).

Partidos, horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Liga de Campeones de la UEFA

2:00 pm | Ajax vs. APOEL | ESPN

2:00 pm | Club Brujas vs. LASK Linz | Esporte Interativo Plus

2:00 pm | Slavia Praga vs. CFR Cluj | Esporte Interativo Plus



Francia – Ligue 1

12:00 pm | Lille vs. Saint-Etienne | DirecTV Sports

2:00 pm | Niza vs. Olympique Marsella | DirecTV Sports



Bolivia – Liga de fútbol

7:30 pm | Oriente Petrolero vs. Sport Boys



Sudamérica vs. Copa Libertadores

5:15 pm | Boca Juniors vs. LDU Quito | FOX Sports

7:30 pm | Internacional vs. Flamengo | PFC Internacional



Argentina – Copa Argentina

12:40 pm | Sol de Mayo vs. Colón | TyC Sports

3:00 pm | Patronato vs. Independiente | TyC Sports

5:10 pm | Arsenal vs. Estudiantes Caseros | TyC Sports



Estados Unidos/Canadá – MLS

7:00 pm | Montreal Impact vs. Vancouver Whitecaps | ESPN