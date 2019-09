Partidos de hoy, miércoles 4 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este miércoles 4 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, habrá partidos correspondientes a la vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil. Primero, a las 17:00 horas, Atlético Paranaense y Gremio chocarán en el Arena da Baixada. El ‘Tricolor gaúcho’ llega con ventaja a la llave, pues en la ida venció 2-0.

El otro encuentro que llamará la atención de los fanáticos del fútbol será el protagonizado por Internacional de Porto Alegre y Cruzeiro, que fue programado para las 19:30 horas. El equipo de Paolo Guerrero buscará el acceso a la final tras el 1-0 del primer compromiso de la llave.



El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, miércoles 4 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Clasificación de CAF para la Copa del Mundo

8:00 am | Etiopía vs. Lesoto

8:00 am | Eritrea vs. Namibia

8:00 am | Burundi vs. Tanzania

8:00 am | Sudán del Sur vs. Guinea Ecuatorial

9:30 am | Mauricio vs. Mozambique

10:00 am | Yibuti vs. Eswatini

10:30 am | Santo Tomé y Príncipe vs. Guinea-Bissau

1:00 pm | Liberia vs. Sierra Leona

Colombia – Primera A

4:00 pm | Unión Magdalena vs. Millonarios | Fanatiz Internacional y Win Sports

6:00 pm | Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo | Fanatiz Internacional y Win Sports

8:00 pm | La Equidad vs. Deportivo Pasto | Fanatiz Internacional y Win Sports

Argentina - Copa Argentina

7:10 pm | Atlético Tucumán vs. Boca Juniors | Fanatiz USA

Brasil - Copa de Brasil

5:00 pm | Atlético Paranaense vs. Gremio | SporTV y Premiere FC Brasil

7:30 pm | Internacional vs. Cruzeiro | SporTV y Premiere FC Brasil

Inglaterra - FA Cup

1:45 pm | Runcorn Town vs. Radcliffe Borough

1:45 pm | Thame Rangers vs. Wantage Town

1:45 pm | White Ensign vs. Takeley

México - Copa MX

7:00 pm | Mineros de Zacatecas vs. Tijuana

7:00 pm | Necaxa vs. Celaya | ESPN

7:00 pm | Venados vs. Juárez

9:00 pm | Guadalajara vs. Correcaminos UAT