Este sábado 12 de octubre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Este fin de semana, la UEFA continúa con una seguidilla de partidos por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020. A pocos de culminar la competición, ya hay muchas selecciones que lideran la tabla de posiciones; de esta manera, entre los encuentros más importantes juegan Georgia vs. Irlanda; Dinamarca vs. Suiza; Noruega vs. España; Malta vs. Suecia, entre otros.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, sábado 12 de octubre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Liga 1 – Perú

11:00 am | Unión Comercio vs. Alianza Universidad | Gol Perú

3:30 pm | Ayacucho vs. Municipal | Gol Perú

5:45 pm | Manucci vs. Sport Huancayo | Gol Perú

8:00 pm | Universitario vs. Sporting Cristal | Gol Perú

Eliminatorias Euro 2020

8:00 am | Georgia vs. Irlanda | DirecTV Sports

11:00 am | Dinamarca vs. Suiza | DirecTV Sports

11:00 am | Islas Feroe vs. Rumania | Sky HD

11.00 am | Bosnia-Herzegovina vs. Finlandia | DirecTV Sports

1:45 pm | Noruega vs. España | ESPN

1:45 pm | Malta vs. Suecia | ESPN

1:45 pm | Liechtenstein vs. Armenia | DirecTV Sports

Liga de Naciones CONCACAF

5:00 pm | República Dominicana vs. St. Lucía | TUDN

5:00 pm | Jamaica vs. Aruba | TUDN

5:00 pm | Anguila vs. Guatemala | Tigo Sports

7:00 pm | Barbados vs. Islas Vírgenes | TUDN

9:00 pm | Montserrat vs. El Salvador | Canal 4 El Salvador

Brasileirao – Brasil

3:00 pm | Goiás vs. CSA | Premiere FC Brasil

5:00 pm | Fluminense vs. Bahía | Premiere FC Brasil

7:00 pm | Palmeiras vs. Botafogo | Premiere FC Brasil

Primera A – Colombia

3:15 pm | Deportivo Pasto vs. Junior | RCN

5:00 pm | Deportivo Cali vs. Santa Fe | RCn

5:20 pm | Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima | RCN

7:45 pm | Millonarias vs. América de Cali | RCN

Segunda división – Perú

1:15 pm | Unión Huaral vs. Sport Loreto Primera división – Uruguay

2:00 pm | Plaza colonia vs. Nacional | GolTB Play, VTV Uruguay

Primera división – Venezuela

3:00 pm | Carabobo vs. Caracas | Sin confirmar

3:00 pm | Portuguesa s. Zulia | Sin confirmar

3:00 pm | LALA vs. Trujillanos | Sin confirmar

4:00 pm | Estudiantes Caracas vs. Estudiantes Mérida | Sin confirmar

Segunda división – España

5:00 am | Girona vs. Elche | DirecTV Sports

9:00 am | Almería vs. Lugo | ESPN

9:00 am | Sporting Gijón vs. Alcorcón | ESPN

11:00 am | Extremadira vs. Ponferradina | ESPN

11:00 am | Málaga vs. Cádiz | DirecTV Sports