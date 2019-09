Partidos de hoy, sábado 14 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este sábado 14 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, desde las 6:00 horas hay fútbol, pues el Real Madrid se mide con el Levante en el Santiago Bernabéu por la cuarta jornada de LaLiga Santander. Por la misma fecha y competición, el Barcelona hará lo propio, pero ante el Valencia y a las 14:00 horas en el Camp Nou.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, sábado 14 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

11:00 am | Molinos El Pirata vs. Alianza Universidad | Gol Perú

1:15 pm | Universidad San Martín vs. Melgar | Gol Perú

3:30 pm | UTC Cajamarca vs. Alianza Lima | Gol Perú

5:45 pm | Academia Cantolao vs. César Vallejo | Gol Perú

8:00 pm | Universitario vs. Binacional | Gol Perú

Inglaterra – Premier League

6:30 am | Liverpool vs. Newcastle United | ESPN Play y LFCTV GO

9:00 am | Brighton & Hove Albion vs. Burnley | ESPN Play

9:00 am | Manchester United vs. Leicester City | ESPN Play y MUTV App

9:00 am | Sheffield United vs. Southampton | ESPN Play

9:00 am | Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace | ESPN Play

9:00 am | Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea | ESPN Play y Chelsea TV Online

11:30 am | Norwich City vs. Manchester City | ESPN Play

España – LaLiga Santander

6:00 am | Real Madrid vs. Levante | Movistar LaLiga, Movistar+ y MiTele En Vivo

9:00 am | Leganés vs. Villarreal | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

11:30 am | Real Sociedad vs. Atlético de Madrid | Movistar LaLiga, Movistar+ y MiTele En Vivo

2:00 pm | Barcelona vs. Valencia | Movistar LaLiga, Movistar+, MiTele En Vivo y Partidazo in Movistar LaLiga

Italia – Serie A

8:00 am | Fiorentina vs. Juventus | ESPN Play y Serie A Pass

11:00 am | Napoli vs. Sampdoria | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Internazionale vs. Udinese | ESPN Play y Serie A Pass

Alemania – Bundesliga

8:30 am | Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen | FOX Sports 4, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

8:30 am | Mainz 05 vs. Hertha BSC | FOX Sports 2, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

8:30 am | Augsburg vs. Eintracht Frankfurt | FOX Sports 5, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

8:30 am | Koln vs. Borussia M’gladbach | Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

8:30 am | Union Berlin vs. Werder Bremen | Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

11:30 am | RB Leipzig vs. Bayern Múnich | FOX Sports 4, Bayern.tv y Viasat Fotboll Sweden

Francia – Ligue 1

10:30 am | PSG vs. Strasbourg | ESPN Norte, ESPN Play Norte y DAZN Brasil

1:00 pm | Dijon vs. Nimes | DAZN Brasil, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

1:00 pm | Montpellier vs. Nice | DAZN Brasil, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

1:00 pm | Brest vs. Rennes | DAZN Brasil, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

1:00 pm | Bordeaux vs. Metz | DAZN Brasil, Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

Argentina – Superliga Argentina

11:15 am | Arsenal vs. Unión Santa Fe | Fanatiz USA

1:30 pm | Central Córdoba vs. Defensa y Justicia | Fanatiz USA

1:30 pm | Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors | Fanatiz USA

3:45 pm | Colón vs. San Lorenzo | Fanatiz USA

5:00 pm | Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán | Fanatiz USA

6:00 pm | Huracán vs. River Plate | Fanatiz USA

Bolivia – Liga de Fútbol

2:00 pm | The Strongest vs. Real Potosí | Tigo Sports Bolivia

4:15 pm | Aurora vs. Always Ready | Tigo Sports Bolivia

6:30 pm | Sport Boys vs. Wilstermann | Tigo Sports Bolivia

Brasil – Brasileirao

9:00 am | Flamengo vs. Santos | PFC Internacional y Premier FC Brasil

3:00 pm | Chapecoense vs. Vasco da Gama | PFC Internacional y Premier FC Brasil

5:00 pm | Palmeiras vs. Cruzeiro | PFC Internacional y Premier FC Brasil

7:00 pm | Ceará vs. Botafogo | PFC Internacional y Premier FC Brasil

Chile – Primera División

10:30 am | Palestino vs. Coquimbo Unido | CDF Premium y CDF HD

1:00 pm | Deportes Iquique vs. Audax Italiano | CDF Premium y CDF HD

3:30 pm | Unión Española vs. Universidad de Chile | CDF Premium y CDF HD

Colombia – Primera A

3:15 pm | Unión Magdalena vs. Deportes Tolima | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:00 pm | Once Caldas vs. Santa Fe | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:30 pm | La Equidad vs. Patriotas Boyacá | Fanatiz Internacional y Win Sports

7:45 pm | Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo | Fanatiz Internacional y Win Sports

Ecuador – Primera A

1:00 pm | Mushuc Runa vs. Fuerza Amarilla | GOLTV Play y Bet365

3:15 pm | Delfín vs. Barcelona | GOLTV Play y Bet365

5:30 pm | Aucas vs. América de Quito | GOLTV Play y Bet365

Paraguay – División Profesional

3:00 pm | Libertad vs. Cerro Porteño

5:30 pm | Sol de América vs. Guaraní

Venezuela – Primera División

3:00 pm | Metropolitanos vs. Estudiantes

7:00 pm | Trujillanos vs. Deportivo Anzoátegui

Estados Unidos/Canadá – Major League Soccer

11:30 am | New York City vs. SJ Earthquakes | ESPN Play y Bet365

2:30 pm | Chicago Fire vs. Dallas | ESPN Play y Bet365

6:00 pm | Atlanta United vs. Columbus Crew | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Montreal Impact vs. Cincinnati | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Orlando City SC vs. New England | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Philadelphia Union vs. Los Angeles FC | ESPN Play y Bet365

9:00 pm | Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo | ESPN Play y Bet365

México – Liga MX

5:00 pm | Monterrey vs. Necaxa | FOX Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte

7:00 pm | Guadalajara vs. Atlas | Chivas TV, TUDN, TUDN En Vivo y Azteca 7

7:00 pm | León vs. Juárez | FOX Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte

9:00 pm | América vs. Pumas UNAM | TUDN, TUDN En Vivo, TUDN USA y fuboTV

Portugal – Primeira Liga

3:30 pm | Vitória Guimaraes vs. Desportivo Aves | QQ Sports Live