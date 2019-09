Partidos de hoy, sábado 21 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este sábado 21 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Barcelona se enfrentará a Granada por la fecha 5 de LaLiga Santander. El encuentro se disputará en el Estadio Los Cármenes a las 14:00 horas. Lionel Messi podría ser titular, pues tras haberse recuperado de su lesión, tuvo minutos en el compromiso con el Borussia Dortmund por Champions League.

Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

1:15 pm | Unión Comercio vs. Cantolao | Gol Perú

5:45 pm | Sport Boys vs. UTC Cajamarca | Gol Perú

8:00 pm | Sport Huancayo vs. Universitario | Gol Perú



Estados Unidos/Canadá – Major League Soccer

2:30 pm | Atlanta United vs. SJ Farthquakes | fuboTV, TUDN USA y Univision

4:00 pm | Vancouver Whitecaps vs. Columbus Crew | fuboTV y FOX Sports GO

6:30 pm | Cincinnati vs. Chicago Fire | ESPN+, ESPN App y MLS Live

6:30 pm | New England vs. Real Salt Lake | fuboTV, MLS Live y KMYU Utah

7:30 pm | Houston Dynamo vs. Orlando City SC | MLS Live y The KUBE

7:30 pm | Sporting KC vs. Colorado Rapids | fuboTV y FOX Sports GO

9:30 pm | LA Galaxy vs. Montreal Impact | MLS Live, Spectrum y SportsNet

9:30 pm | Los Angeles FC vs. Toronto FC | MLS Live, TSN GO y TSN1

Inglaterra – Premier League

6:30 am | Leicester City vs. Tottenham Hotspur | NBCSN, fuboTV y NBCSports.com

9:00 am | Burnley vs. Norwich City | NBC Sports Gold y TalkSport Radio World

9:00 am | Everton vs. Sheffield United | NBC Sports Gold y TalkSport Radio World

9:00 am | Manchester City vs. Watford | NBCSN, fuboTV y NBCSports.com

11:30 am | Newcastle United vs. Brighton & Hove Albion | NBC, fuboTV y NBCSports.com

España – LaLiga Santander

6:00 am | Villarreal vs. Real Valladolid | fuboTV y Fanatiz USA

9:00 am | Levante vs. Eibar | fuboTV y Fanatiz USA

11:30 am | Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo | fuboTV y Fanatiz USA

2:00 pm | Granada vs. Barcelona | fuboTV y Fanatiz USA

Italia – Serie A

8:00 am | Udinese vs. Brescia | ESPN+, ESPN APP y TLN

11:00 am | Juventus vs. Hellas Verona | ESPN+, ESPN APP, DAZN y TLN

1:45 pm | Milan vs. Internazionale | ESPN+, ESPN APP, DAZN y TLN

Alemania – Bundesliga

8:30 am | Bayern Múnich vs. Koln | FOX Soccer Match Pass y Bayern.tv

8:30 am | Bayern Leverkusen vs. Union Berlin | FOX Soccer Match Pass y Sportsnet World Now

8:30 am | Hertha BSC vs. Paderborn | FOX Soccer Match Pass y Sportsnet World Now

8:30 am | Freiburg vs. Augsburg | FOX Soccer Match Pass y Sportsnet World Now

11:30 am | Werder Bremen vs. RB Leipzig | FOX Soccer Match Pass y Sportsnet World Now

Francia – Ligue 1

10:30 am | Olympique Marseille vs. Montpellier | fuboTV y Fanatiz USA

1:00 pm | Reims vs. Mónaco | fuboTV y Fanatiz USA

1:00 pm | Metz vs. Amiens SC | Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

1:00 pm | Bordeaux vs. Brest | fuboTV y Fanatiz USA

1:00 pm | Nimes vs. Toulouse | Viaplay Denmark y Viaplay Sweden

1:00 pm | Nice vs. Dijon | fuboTV y Fanatiz USA

México – Liga MX

5:00 pm | Atlético San Luis vs. Santos Laguna | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

5:00 pm | Necaxa vs. León

5:00 pm | Monterrey vs. Puebla | FOX Sports 1 Chile y FOX Sports Colombia

7:00 pm | Pachuca vs. Tijuana | FOX Sports 1 Chile y FOX Sports Colombia

9:00 pm | América vs. Querétaro

Argentina – Superliga Argentina

11:15 am | Estudiantes vs. Patronato | Fanatiz USA y FOX Sports Premium Argentina

1:30 pm | Defensa y Justicia vs. Huracán | Fanatiz USA y FOX Sports 2

3:45 pm | San Lorenzo vs. Boca Juniors | Fanatiz USA y FOX Sports 2

6:00 pm | Atlético Tucumán vs. Independiente | Fanatiz USA

Colombia – Primera A

2:00 pm | Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional | Fanatiz USA y Win Sports

4:00 pm | Patriotas Boyacá vs. Atlético Huila | Fanatiz USA y Win Sports

5:00 pm | Medellín vs. Millonarios | Fanatiz USA y RCN Televisión

6:00 pm | Rionegro Águilas vs. Once Caldas | Fanatiz USA y Win Sports

8:00 pm | América de Cali vs. Atlético Bucaramanga | Fanatiz USA y Win Sports

Brasil – Brasileirao

9:00 am | Botafogo vs. Sao Paulo | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

3:00 pm | Cruzeiro vs. Flamengo | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

5:00 pm | Corinthians vs. Bahia | Premiere FC Brasil

7:00 pm | Santos vs. Gremio | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

Portugal – Primeira Liga

12:00 pm | Belenenses vs. Rio Ave | QQ Sports Live

2:30 pm | Moreirense vs. Benfica | QQ Sports Live