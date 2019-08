Partidos de hoy, sábado 24 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este sábado pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

La gran expectativa será la Juventus de Cristiano Ronaldo, que este sábado 24 de agosto debuta en la Serie A de Italia ante el Parma de visitante.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, sábado 24 de agosto del 2019, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

▷ Fútbol en vivo: fecha y horarios para ver por TV y app móvil todos los partidos

Cristiano Ronaldo será titular con Juventus para debutar en la Serie A de Italia contra el Parma este sábado 24 de agosto. Conoce los horarios y canales del partido. AFP

Perú – Primera División

3:15 pm | Binacional vs. Ayacucho | Gol Perú

5:45 pm | Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal | Gol Perú

8:00 pm | Alianza Lima vs. Cantolao | Gol Perú



Inglaterra – Premier League

6:30 am | Norwich City vs. Chelsea | ESPN

9:00 am | Brighton&Albion vs. Southampton | ESPN, Saints Live

9:00 am | Manchester United vs. Crystal Palace | ESPN, ESPN 2

9:00 am | Sheffield United vs. Leicester City | ESPN

9:00 am | Watfrod vs. West Ham | ESPN

11:30 am | Liverpool vs. Arsenal | ESPN



España – Liga Santander

10:00 am | Osasuna vs. Eibar | Bet365, Watch ESPN

12:00 pm | Real Madrid vs. Real Valladolid | ESPN

2:00 pm | Celta de Vigo vs. Valencia | Bet365, Sky HD

2:00 pm | Getafe vs. Athletic Bilbao | bet365



Italia – Serie A

11:00 am | Parma vs. Juventus | ESPN

1:45 pm | Fiorentina vs. Napoli | ESPN



Alemania – Bundesliga

8:30 am | Hoffenheim vs. Werder Bremen | FOX Sports 2

8:30 am | Fortuna Dusseldorf vs. Bayer Leverkusen | FOX Sports

8:30 am | Mainz 05 vs. Borussia M’gladbach | Bet365, Sky Sports Bundesliga

8:30 am | Augsburgo vs. Union Berlín | Bet365, Sky Sports Bundesliga

8:30 am | Paderborn vs. Friburgo | Bet365, Sky Sports Bundesliga

11:30 am | Schalke 04 vs. Bayern Munich | FOX Sports



Francia – Ligue 1

1:00 pm | Amiens vs. Nantes | Bet365, DAZN

1:00 pm | Dijon vs. Bordeaux | Bet365, DAZN

1:00 pm | Angers vs. Metz | Bet365, DAZN

1:00 pm | Bet365, DAZN



Portugal – Primeira Liga

1:00 pm | Benfica vs. Porto | ESPN

3:30 pm | Boavista vs. Pacos Ferreira | Bet365, SporTV1



Argentina – Superliga Argentina

11:15 am | Gimnasia La Plata vs. Defensa y Justicia | FOX Sports

1:30 pm | Vélez Sarsfield vs. Newell’s Old Boys | FOX Sports

3:45 pm | Rosario Central vs. Patronato | FOX Sports 2

6:00 pm | Independiente vs. Colón | FOX Sports 2



Bolivia – Liga de Fútbol

2:00 pm | Sport Boys vs. Royal Pari

4:15 pm | San José vs. Real Potosí

6:30 pm | Guabirá vs. Club Destroyers



Brasil – Brasileirao

9:00 am | Atlético Mineiro vs. Bahía | PFC Internacional

3:00 pm | Gremio vs. Atlético PR | Premier FC Brasil



Chile – Primera División

11:30 am | Cobresal vs. Unión La Calera | Bet365, CDF Premium

14:30 pm | Palestino vs. Colo Colo | Bet365, CDF Premium

7:30 pm | Curicó Unido vs. Audax Italiano | CDF Premium



Colombia – Primera A

3:15 pm | Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena | RCN Nuestra Tele

5:00 pm | Junior vs. Once Caldas | RCN Nuestra Tele

5:30 pm | Cúcuta Deportiva vs. La Equidad | Fanatiz International

7:45 pm | Millonarios vs. Deportivo Cali | RCN Nuestra Tele



Ecuador – Primera A

3:00 pm | Delfín vs. Deportivo Cuenca

5:15 pm | Técnico Universitario vs. LDU Quito

7:30 pm | Barcelona vs. América de Quito



Paraguay – División Profesional

3:00 pm | Sol de América vs. Deportivo Cali vs. Deportivo Capiatá

5:30 pm | Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo



Perú – Segunda División

1:00 pm | Juan Aurich vs. Sport Loreto

Venezuela – Primera División

3:00 pm | Metropolitanos vs. Zulia

3:00 pm | LALA vs. Portuguesa

3:00 pm | Aragua vs. Monagas

7:00 pm | Zamora vs. Deportivo Anzoátegui



México – Liga MX

5:00 pm | Querétaro vs. León | FOX Sports 2

7:00 pm | Pachuca vs. Atlas | Claro Sports

7:00 pm | Cruz Azul vs. Puebla | Bet365, ESPN 2

9:05 pm | Tigres vs. América | Bet365, TUDN



Países Bajos – Eredivisie

11:30 am | Willem II vs. Emmen | Bet365, FOX Sports 2

12:45 pm | Heracles vs. Vitesse | Bet365, FOX Sports

1:45 pm | Heerenveen vs. Twente | ESPN | Bet365



España – Segunda División

11:00 am | Real Oviedo vs. Lugo | ESPN Play Sur, Bet365

11:00 am | Racing Santander vs. Almería | Bet365, MiTele

12:00 pm | Mirandés vs. Cádiz | bet365, MiTele

1:00 pm | Alcorcón vs. Elche | ESPN

2:00 pm | Málaga vs. Las Palmas | Bet365, MiTele



Estados Unidos/Canadá – MLS

6:00 pm | New York City vs. New York RB| ESPN , Bet365

6:30 pm | New Englans vs. Chicago | ESPN, Bet365

6:30 pm | Philadelphia vs. DC United | ESPN, Bet365

6:30 pm | Toronto FC vs. Montreal Impact | ESPN

9:00 pm | Real Salt Lake vs. Colorado Rapids | ESPN, Bet365

9:00 pm | SJ Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps | ESPN, Bet365