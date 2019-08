Partidos de hoy, sábado 31 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este sábado 31 de agosto del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX , Liga Santander , Liga 1 Movistar , Premier League , Superliga Argentina , Champions League , Copa Libertadores , Copa Sudamericana , Serie A de Italia , entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Barcelona se enfrentará a Osasuna en el estadio El Sadar por la tercera jornada de LaLiga Santander . El conjunto azulgrana llega al encuentro tras haber logrado el triunfo por 5-2 frente al Real Betis en la anterior fecha, por lo que ahora buscará su segunda victoria consecutiva en el certamen. Su rival, en tanto, viene de empatar 0-0 con el Eibar.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy , sábado 31 de agosto, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

11:00 am | Universidad San Martín vs. Unión Comercio | Gol Perú

3:30 pm | UTC Cajamarca vs. Binacional | Gol Perú

5:45 pm | Academia Cantolao vs. Sport Boys | Gol Perú

8:00 pm | Universitario vs. Melgar | Gol Perú

Inglaterra - Premier League

6:30 am | Southampton vs. Manchester United | ESPN Play y MUTV App

9:00 am | Chelsea vs. Sheffield United | ESPN Play y Chelsea TV Online

9:00 am | Crystal Palace vs. Aston Villa | ESPN Play

9:00 am | Leicester City vs. AFC | ESPN Play

9:00 am | Manchester City vs. Brighton & Hove Albion | ESPN Play

9:00 am | Newcastle United vs. Watford | ESPN Play

9:00 am | West Ham United vs. Norwich City | ESPN Play

11:30 am | Burnley vs. Liverpool | ESPN Play y LFCTV GO

España - LaLiga Santander

10:00 am | Osasuna vs. Barcelona | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

12:00 pm | Getafe vs. Deportivo Alavés | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

12:00 pm | Levante vs. Real Valladolid | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

2:00 pm | Real Betis vs. Leganés | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Italia - Serie A

11:00 am | Milan vs. Brescia | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Juventus vs. Napoli | ESPN Play y Serie A Pass

Alemania - Bundesliga

8:30 am | Bayern Múnich vs. Mainz 05 | Sky Sport Bundesliga 1

8:30 am | Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim | Sky Sport Bundesliga 1

8:30 am | Wolfsburg vs. Paderborn | Sky Sport Bundesliga 1

8:30 am | Freiburg vs. Koln | Sky Sport Bundesliga 1

8:30 am | Schalke 04 vs. Hertha BSC | Sky Sport Bundesliga 1

11:30 am | Union Berlin vs. Borussia Dortmund | Sky Sport Bundesliga 1

Francia - Ligue 1

10:30 am | Olympique Lyonnais vs. Bordeaux | DAZN Brasil, Canal+ France y Viaplay Denmark

1:00 pm | Angers SCO vs. Dijon | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

1:00 pm | Toulouse vs. Amiens SC | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

1:00 pm | Nantes vs. Montpellier | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

1:00 pm | Nimes vs. Brest | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

Portugal - Primeira Liga

10:30 am | Pacos de Ferreira vs. Marítimo | Sport TV1 y QQ Sports Live

10:30 am | Desportivo Aves vs. Famalicao | Sport TV4 y QQ Sports Live

1:00 pm | Sporting Lisboa vs. Rio Ave | Sport TV1

3:30 pm | Gil Vicente vs. Vitória Setúbal | Sport TV2 y QQ Sports Live

Argentina - Superliga Argentina

11:15 am | Argentinos Juniors vs. Gimnasia La Plata | Fanatiz USA

1:30 pm | San Lorenzo vs. Unión Santa Fe | Fanatiz USA

3:45 pm | Patronato vs. Independiente | Fanatiz USA

6:00 pm | Racing Club vs. Godoy Cruz | Fanatiz USA

Bolivia - Liga de Fútbol

2:30 pm | Bolívar vs. The Strongest

4:30 pm | Wilstermann vs. Nacional Potosí

Brasil - Brasileirao

9:00 am | Sao Paulo vs. Gremio | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

3:00 pm | Bahia vs. CSA | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

5:00 pm | Chapecoense vs. Santos | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

5:00 pm | Atlético Paranaense vs. Ceará | Premiere FC Brasil

7:00 pm | Internacional vs. Botafogo | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

Chile - Primera División

11:30 am | Curicó Unido vs. Deportes Iquique | CDF Premium y CDF HD

2:00 pm | Coquimbo Unido vs. Universidad Chile | CDF Premium y CDF HD

7:00 pm | Audax Italiano vs. Unión Española | CDF Premium y CDF HD

Colombia - Primera A

2:00 pm | La Equidad vs. Alianza Petrolera | Fanatiz Internacional y Win Sports

4:00 pm | Unión Magdalena vs. Cúcuta Deportivo | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:00 pm | Once Caldas vs. América de Cali | Fanatiz Internacional y Win Sports

6:00 pm | Jaguares de Córdoba vs. Patriotas Boyacá | Fanatiz Internacional y Win Sports

8:00 pm | Envigado vs. Águilas Doradas | Fanatiz Internacional y Win Sports

Ecuador - Primera A

1:00 pm | América de Quito vs. Técnico Universitario | GOLTV Play y Bet365

3:15 pm | Fuerza Amarilla vs. Aucas | GOLTV Play y Bet365

5:30 pm | Universidad Católica vs. Independiente del Valle | GOLTV Play y Bet365

Paraguay - División Profesional

5:00 pm | Deportivo Santaní vs. Nacional Asunción

Venezuela - Primera División

3:00 pm | Carabobo vs. Llaneros de Guanare

3:00 pm | Portuguesa vs. Deportivo La Guaira

3:00 pm | LALA vs. Metropolitanos

4:00 pm | Estudiantes Caracas vs. Deportivo Lara

Estados Unidos/Canadá - MLS

6:00 pm | New York RB vs. Colorado Rapids | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Columbus Crew vs. Chicado Fire | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Montreal Impact vs. DC United | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | New England vs. Toronto FC | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Philadelphia Union vs. Atlanta United | ESPN Play y Bet365

7:00 pm | Dallas vs. Cincinnati | ESPN Play y Bet365

7:30 pm | Sporting KC vs. Houston Dynamo | ESPN Play y Bet365

9:00 pm | Vancouver Whitecaps vs. New York City | ESPN Play y Bet365

9:30 pm | Portland Timbers vs. Real Salt Lake | ESPN Play y Bet365

9:30 pm | SJ Earthquakes vs. Orlando City SC | ESPN Play y Bet365

México - Liga MX

5:00 pm | Necaxa vs. Tijuana | ESPN

7:00 pm | Pachuca vs. Atlético San Luis | ESPN

7:00 pm | Tigres UANL vs. León | fuboTV, TUDN USA y Univision

9:05 pm | Cruz Azul vs. Guadalajara | fuboTV, TUDN USA y Univision