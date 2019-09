Partidos de hoy, sábado 7 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este sábado 7 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras competiciones en el mundo, por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Internacional de Porto Alegre, con Paolo Guerrero, se enfrentará a Sao Paulo por la fecha 18 del Brasileirao. El compromiso, que promete ser muy intenso de principio a fin, fue programado para las 17:00 horas en el estadio Beira-Rio.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, sábado 7 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

3:30 pm | Sport Huancayo vs. UTC Cajamarca | Gol Perú

5:45 pm | Melgar vs. Molinos El Pirata | Gol Perú

8:00 pm | Sport Boys vs. Deportivo Municipal | Gol Perú

Europa - Eliminatorias a la Eurocopa

8:00 am | Kosovo vs. República Checa | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Inglaterra vs. Bulgaria | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Lituania vs. Ucrania | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Islandia vs. Moldavia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Serbia vs. Portugal | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Turquía vs. Andorra | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Francia vs. Albania | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

Clasificación de la CAF para la Copa del Mundo

9:00 am | Botsuana vs. Malaui

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

2:00 pm | Montserrat vs. República Dominicana

5:00 pm | Curazao vs. Haití | TUDN, TUDN En Vivo y Sportklub 2 Croatia

7:00 pm | Canadá vs. Cuba | TUDN, TUDN En Vivo y Sportklub 2 Serbia

9:00 pm | El Salvador vs. St. Lucia | fuboTV, TUDN USA y TUDN En Vivo

Portugal - Copa de Portugal

8:00 am | Lagos vs. Lusitano GC Évora

10:00 am | Camara de Lobos vs. Felgueiras 1932

10:00 am | Pevidem vs. Berco

11:00 am | Sao Joao vs. Sanjoanense

11:00 am | Manteigas vs. Bustelo

12:00 pm | Lusitania vs. Amora

Brasil - Brasileirao

9:00 am | Corinthians vs. Ceará | Premiere FC Brasil

9:00 am | Vasco da Gama vs. Bahía | Premiere FC Brasil

3:00 pm | Fortaleza vs. Fluminense | Premiere FC Brasil

3:00 pm | Avaí vs. Flamengo | Premiere FC Brasil

5:00 pm | Internacional vs. Sao Paulo | Premiere FC Brasil

7:00 pm | Goiás vs. Palmeiras | Premiere FC Brasil

Colombia - Primera A

3:00 pm | Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga | Fanatiz International y Win Sports

5:00 pm | Rionegro Águilas vs. Envigado | Fanatiz International y Win Sports

5:00 pm | Junior vs. Unión Magdalena | Fanatiz International y Win Sports

7:00 pm | Santa Fe vs. Millonarios | Fanatiz International y Win Sports

Venezuela - Primera División

3:00 pm | Metropolitanos vs. Caracas

México - Copa MX

7:00 pm | Alebrijes de Oaxaca vs. Toluca | TUDN y TUDN En Vivo

Estados Unidos/Canadá - MLS

2:55 pm | New York City vs. New England | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Cincinnati vs. Toronto FC | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Orlando City SC vs. Los Angeles FC | ESPN Play y Bet365

8:00 pm | Colorado Rapids vs. Seattle Sounders FC | ESPN Play y Bet365

9:50 pm | Portland Timbers vs. Sporting KC | ESPN Play y Bet365

Amistoso FIFA

8:00 am | Zambia vs. Sudáfrica