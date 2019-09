Partidos de hoy, viernes 13 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este viernes 13 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, viernes 13 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

3:00 pm | Ayacucho vs. Sport Boys | Gol Perú

España – LaLiga Santander

2:00 pm | Mallorca vs. Athletic Club | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Alemania – Bundesliga

1:30 pm | Fortuna Dusseldorf vs. Wolfsburgo | DAZN, FOX Sports 4 y Viaplay Denmark

Francia – Ligue 1

12:00 pm | Lille vs. Angers SCO | DAZN Brasil y Viaplay Denmark

1:45 pm | Amiens SC vs. Olympique Lyonnais | ESPN, ESPN Play y DAZN Brasil

Chile - Primera División

5:30 pm | Huachipato vs. Curicó Unido | CDF Premium y CDF HD

Colombia – Primera A

7:30 pm | Atlético Bucaramanga vs. Rionegro Águilas | Fanatiz Internacional y Win Sports

Ecuador – Primera A

8:00 pm | Deportivo Cuenca vs. Olmedo | GolTV Latinoamérica y GOLTV Play

Paraguay – División Profesional

3:30 pm | General Díaz vs. Sportivo Luqueño

5:45 pm | River Plate vs. Deportivo Santaní

México – Liga MX

7:00 pm | Puebla vs. Atlético San Luis | Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ESPN Deportes USA

9:00 pm | Veraruz vs. Cruz Azul | Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y fuboTV

9:06 pm | Tijuana vs. Tigres UANL | FOX Sports 2 Norte y FOX Play Norte