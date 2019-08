Partidos de hoy, viernes 30 de agosto del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este viernes 30 de agosto del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX , Liga Santander , Liga 1 Movistar , Premier League , Superliga Argentina , Champions League , Copa Libertadores , Copa Sudamericana , Serie A de Italia , entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá minuto a minuto algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy , viernes 30 de agosto, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

3:00 pm | Ayacucho vs. Sport Huancayo | Gol Perú

8:00 pm | César Vallejo vs. Sporting Cristal | Gol Perú

España - LaLiga Santander

1:00 pm | Sevilla vs. Celta de Vigo | ESPN 2, ESPN Play y Bet365

3:00 pm | Athletic Bilbao vs. Real Sociedad | Bet365, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Italia - Serie A

1:45 pm | Bologna vs. SPAL | ESPN Play y Serie A Pass

Alemania - Bundesliga

1:30 pm | Borussia M’gladbach vs. RB Leipzig | Bet365, DAZN, Digi Sport 1 y FOX Sports 4

Francia - Ligue 1

1:45 pm | Metz vs. PSG | Bet365, ESPN 2 y ESPN Play

Portugal - Primeira Liga

1:00 pm | Moreirense vs. Portimonense | Bet365 y Sport TV5

3:15 pm | Belenenses vs. Boavista | Bet365 y Sport TV1

Argentina - Superliga Argentina

5:00 pm | Lanús vs. Central Córdoba | Bet365

7:10 pm | Estudiantes vs. Vélez Sarsfield | Fanatiz USA

7:10 pm | Defensa y Justicia vs. Banfield | Fanatiz USA

Bolivia - Liga de Fútbol

2:00 pm | Always Ready vs. San José

6:30 pm | Royal Pari vs. Guabirá

Chile - Primera División

6:30 pm | Unión La Calera vs. Everton | CDF Premium y CDF HD

Ecuador - Primera A

8:00 pm | Deportivo Cuenca vs. Barcelona | GOLTV Play, Bet365 y GOLTV Ecuador

Paraguay - División Profesional

3:30 pm | Sportivo Luqueño vs. Libertad

5:45 pm | Deportivo Capiatá vs. Olimpia

Venezuela - Primera División

7:00 pm | Deportivo Anzoátegui vs. Deportivo Táchira



México - Liga MX

7:00 pm | Morelia vs. Veracruz | fuboTV, TUDN USA y TUDN En Vivo

9:00 pm | Atlas vs. América | fuboTV, TUDN USA, UniMás y TUDN En Vivo