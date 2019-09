Partidos de hoy, viernes 6 de septiembre del 2019: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este viernes 6 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como los amistosos por fecha FIFA, las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras competiciones en el mundo, por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy habrá varios partidos atractivos que son correspondientes a los amistosos por fecha FIFA. Está el duelo entre Brasil y Colombia, que fue pactado a las 19:30 horas en el Hard Rock Stadium. A la misma hora jugarán Estados Unidos y México, pero en el Metlife Stadium. Luego, más tarde (21:00 horas), Uruguay chocará con Costa Rica en el Estadio Nacional de Costa Rica.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, viernes 6 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.



▷ Fútbol en vivo: conoce cómo seguir los partidos de esta semana

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú - Primera División

8:00 pm | Carlos A. Mannucci vs. Universidad San Martín | Gol Perú

Europa - Eliminatorias a la Eurocopa

11:00 am | Estonia vs. Bielorrusia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

11:00 am | Chipre vs. Kazajstán | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Alemania vs. Países Bajos | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Gales vs. Azerbaiyán | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Eslovaquia vs. Croacia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Eslovenia vs. Polonia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Austria vs. Letonia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | Escocia vs. Rusia | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

1:45 pm | San Marino vs. Bélgica | Sky HD, Esporte Interativo Plus y Blue To Go Video Everywhere

Clasificación de la CAF para la Copa del Mundo

7:00 am | Comoras vs. Togo

12:00 pm | Gambia vs. Angola

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

5:00 pm | Martinica vs. Trinidad y Tobago

6:00 pm | Aruba vs. Guyana

7:00 pm | Jamaica vs. Antigua y Barbuda

Venezuela - Primera División

7:00 pm | Aragua vs. Deportivo Anzoátegui

Amistosos FIFA

7:30 pm | Brasil vs. Colombia | SporTV, Globo, Caracol TV y Caracol Play

7:30 pm | Estados Unidos vs. México | Bet365 y Canal 5 Televisa

9:00 pm | Costa Rica vs. Uruguay | Teletica Canal 7 y VTV Uruguay