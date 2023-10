Las selecciones sudamericanas vuelven a medir fuerzas este martes 17 de octubre del 2023 cuando se enfrenten por la cuarta jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La jornada inicia con el Venezuela vs Chile, la ‘Vinotinto’ llega de empatar sorpresivamente ante Brasil y esperan sacar unos nuevos tres puntos cuando reciban a ‘La Roja’, quien llega de derrotar 2-0 a Perú en Santiago.

En el segundo partido del día, tendremos a Paraguay vs Bolivia, ambas selecciones no saben lo que es ganar en esta Eliminatoria, es por eso que van por su primera victoria. Los paraguayos llegan de caer por la mínima diferencia ante Argentina, mientras que los bolivianos perdieron de local 2-1 ante la ‘Tri’.

Los protagonistas del tercer encuentro son Ecuador y Colombia, ambas selecciones se encuentran en un buen lugar de la tabla de posiciones, sin embargo, será importante para los norteños sacar los tres puntos de local, ya que, empezó la Clasificatoria con 3 menos.

En el cuarto encuentro de la noche, podrás ver el Uruguay vs Brasil en el Centenario y finalmente, Perú vs Argentina. Los dirigidos por Juan Reynoso no pasan por un buen momento, y esperan levantar su rendimiento ante la vigente campeona del mundo, que con Messi, buscar´pan seguir invictos en suelo limeño.

Programación y resultados de Eliminatorias CONMEBOL

FECHA 4

Venezuela vs Chile (Martes 17/10 - 16:00 horas)

Paraguay vs Bolivia Martes 17/10 - 17:30 horas)

Ecuador vs Colombia (Martes 17/10 - 18:30 horas)

Uruguay vs Brasil (Martes 17/10 - 19:00 horas)

Perú vs Argentina (Martes 17/10 - 21:00 horas)