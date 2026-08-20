Platense hizo historia en la Copa Libertadores y Martín Palermo tuvo mucho que ver, incluso antes de que comenzara la tanda de penales. El entrenador del Calamar fue captado por las cámaras mientras reunía a sus jugadores y los motivaba antes del momento decisivo frente a Coquimbo Unido.

El equipo argentino terminó imponiéndose 7-6 en los penales y consiguió por primera vez en su historia la clasificación a los cuartos de final del máximo torneo continental.

Platense festeja con locura tras eliminar a Coquimbo Unido y meterse en cuartos de final de Copa Libertadores. Foto: @caplatense/X

Pero antes de celebrar, Platense tuvo que atravesar un momento de enorme tensión.

Con todos sus futbolistas formando un círculo, Palermo tomó la palabra y les transmitió tranquilidad, determinación y confianza antes de los disparos desde los doce pasos. El entrenador destacó la presencia de Juan Pablo Cozzani, arquero que terminaría siendo fundamental, pero también dejó claro que sus compañeros debían asumir la responsabilidad.

“Juan Pablo (Comazzi) está para darnos esa mano, pero ustedes tienen que responder”, dijo Palermo, quien también les pidió que afrontaran cada ejecución con la misma seguridad que habían mostrado durante el partido: “Con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como lo hicieron en los 90 minutos, eh”.

Y luego llegó una de las frases que más llamó la atención en la arenga: “Convencidos, seguros, y pateo el penal con toda la fuerza”.

“Con esto”: Palermo señaló su corazón

La arenga del histórico exdelantero de Boca tomó un tono todavía más emotivo cuando Palermo se llevó la mano al pecho para hablarles desde la emoción.

“Con esto”. Y mientras se señalaba el corazón, insistió: “Lo siento ahí adentro, lo siento”.

Con estas palabras es imposible perder.

Hasta me dieron ganas de ir a patear el penal.

Inmenso Martin. pic.twitter.com/CVpY7qJTBb — Palermo Hollywood (@Jesus97_Monte) August 20, 2026

El entrenador también recordó el esfuerzo que había realizado todo el equipo durante la serie y pidió mantener la concentración pese a la presión.

“Tenemos que estar convencidos, seguros. Hicimos un esfuerzo grandísimo”, señaló Martín Palermo para luego finalizar resumiendo el mensaje que quería transmitirles a sus jugadores antes de afrontar los penales: “Mucha cabeza. Mucha tranquilidad”.

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