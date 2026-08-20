Palermo sacó su lado más motivador y Platense hizo historia en la Copa Libertadores. Foto: @Jesus97_Monte/X
Palermo sacó su lado más motivador y Platense hizo historia en la Copa Libertadores. Foto: @Jesus97_Monte/X
Por Redacción EC

Platense hizo historia en la Copa Libertadores y Martín Palermo tuvo mucho que ver, incluso antes de que comenzara la tanda de penales. El entrenador del Calamar fue captado por las cámaras mientras reunía a sus jugadores y los motivaba antes del momento decisivo frente a Coquimbo Unido.

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