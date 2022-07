La jornada 10 de la Liga Profesional culminó el último martes, con la victoria 2-1 de Barracas Central, jugando como local en el estadio de All Boys, sobre Patronato, en un duelo clave por escapar del descenso. No obstante, el encuentro no tuvo un desarrollo convencional: hubo polémicas decisiones del árbitro Jorge Baliño y sorpresivas intervenciones del VAR que afectaron al cuadro que terminó perdiendo.

El primer hecho ocurrió a los 23 minutos, cuando el gol de Axel Rodríguez para el ‘Patrón’ fue anulado por un offside inexistente, dado que Braian Salvareschi, defensa contrario, había realizado un pase hacia atrás. Luego, durante el segundo tiempo, el ‘Guapo’ marcó el 1-0 parcial a través de Cristian Colmán (67′), aprovechando la ventaja numérica, por la expulsión de Nicolás Castro (40′).

A pesar del panorama adverso, Patronato reaccionó: Héctor Jonás Acevedo igualó (75′) y Raúl Lozano consiguió la remontada 1-2 (84′). Sin embargo, la segunda anotación fue anulada por el juez Jorge Baliño, quien cobró un penal para Barracas Central en la jugada previa al contragolpe, mediante la revisión en el monitor del VAR.

Axel Rodríguez marcó el primero de @ClubPatronatoOf vs. Barracas Central, pero todo anulado por offside. ¿Qué te parece?



Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Nz0Mv3AY0w — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2022

Si bien Pablo Mouche no pudo marcar en la pena máxima, instantes después apareció Sebastián Rincón para sellar el triunfo del ‘Guapo’ (91′). Las circunstancias generaron el enojo del ‘Patrón’ y el entrenador Facundo Sava, totalmente fuera de control, invadió el campo para encarar al colegiado.

Las imágenes captaron cómo el DT empujó al árbitro del cotejo, a la vez que sus dirigidos ocasionaron un tumulto, puesto que ya venían reclamando tras el pitazo final. Debido a lo sucedido, la Policía ingresó al terreno de juego para poner orden, pero no hubo calma: los futbolistas tuvieron un altercado con los agentes.

¡¡INCREÍBLE!! ¡LOS JUGADORES DE PATRONATO SE PELEAN CON LA POLICÍA! pic.twitter.com/YJlitFssK1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

El intercambio de golpes generó la reacción de las autoridades y el plantel de Patronato tuvo que permanecer en el camerino del estadio de All Boys por más de tres horas. Finalmente, en la madrugada, los jugadores pudieron abordar el bus del club para retirarse del recinto deportivo, aunque los problemas no acabaron.

Los deportistas Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani, además de Damián González, preparador de arqueros, fueron trasladados a la Fiscalía liderada por Celsa Rodríguez, donde tuvieron que declarar, al ser acusados “por el delito de lesiones y atentados en resistencia a la autoridad”.

Luego de varias horas, los jugadores abandonaron la estación de Policía. “Fue una noche difícil, no la pasamos bien por algo que no fuimos culpables. Ahora estamos bien. Quedamos amargos por la situación y todo lo que vivimos. Nosotros no agredimos a nadie, solo nos defendimos. Estamos tranquilos, hicimos bien las cosas, no hicimos nada grave”, confesó Rodríguez mientras se retiraba.