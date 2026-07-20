Pau Cubarsí, campeón del mundo con España, admite que le dolió ver perder a su ídolo Lionel Messi. Foto: EFE
Pau Cubarsí, campeón del mundo con España, admite que le dolió ver perder a su ídolo Lionel Messi. Foto: EFE
Por Redacción EC

Pau Cubarsí, una de las figuras de la selección de España campeona del Mundial 2026, confesó que vivir la final frente a Lionel Messi fue un momento que jamás olvidará. El joven defensor reconoció que el capitán argentino es su máximo ídolo y aseguró que le produjo tristeza verlo perder el partido decisivo, aunque celebró con emoción la conquista del título.

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