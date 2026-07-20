Pau Cubarsí, una de las figuras de la selección de España campeona del Mundial 2026, confesó que vivir la final frente a Lionel Messi fue un momento que jamás olvidará. El joven defensor reconoció que el capitán argentino es su máximo ídolo y aseguró que le produjo tristeza verlo perder el partido decisivo, aunque celebró con emoción la conquista del título.

El zaguero también contó cómo fue el inesperado momento en el que conoció cara a cara al futbolista argentino antes del encuentro.

Pau Cubarsí emocionó al dedicar un gesto a Messi tras conquistar el Mundial 2026 (Foto: EFE)

En declaraciones al programa Partidazo COPE, Cubarsí recordó el instante en el que Messi se acercó a saludarlo en el vestuario antes de disputar la final. “Nunca había visto a Messi cara a cara. Y cuando me ha venido saludar dentro del vestuario, me he quedado diciendo: ‘¿Esto es verdad?’. Ya después te pones al partido, haces la faena y a intentar ganarle”, reveló el defensor español.

El defensor explicó que, una vez iniciado el partido, dejó de lado la admiración para concentrarse únicamente en ayudar a España a conseguir el campeonato.

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“Es un inmenso privilegio haber compartido campo con él”

Tras la victoria española, Cubarsí aseguró que vencer a Argentina en una final del Mundial es un logro inolvidable, pero resaltó que enfrentarse a Lionel Messi en el escenario más importante del fútbol fue un privilegio.

“¿Campeón del mundo ante Messi? Sí se puede decir eso, es un inmenso privilegio haber compartido campo con él. Me da pena porque es mi ídolo y verlo perder, pues no me gusta. Pero si gano yo, contentísimo”, confesó.

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí forma parte de una generación de futbolistas que creció viendo a Lionel Messi dominar el fútbol mundial con el FC Barcelona y la selección argentina.

— PAU CUBARSÍ (Partidazo COPE): "Nunca había visto a Messi cara a cara. Y cuando me ha venido saludar dentro del vestuario, me he quedado diciendo: ‘¿Esto es verdad?’. Ya después te pones al partido, haces la faena y a intentar ganarle. ¿Campeón del mundo ante Messi? Sí se puede… pic.twitter.com/u5tsWz0RZP — Invictos (@InvictosSomos) July 20, 2026

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