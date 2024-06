Goodison Park siempre tendrá un espacio especial para Paul McCartney, aunque en la biografía futbolera de un Beatle, existe una mancha casi imperceptible: el hincha del Everton se convirtió, un día y casi sin quererlo, en socio del Liverpool.

La relación de The Beatles con el fútbol casi siempre ha sido imperceptible: se dice que Ringo era un fan enamorado del Arsenal porque su abuelo lo llevaba al estadio cuando todavía no aprendía a darle de golpes a los tambores. También se comenta que George Harrison tenía una declaración siempre oportuna sobre sus preferencias deportivas: “En Liverpool hay tres equipos, y yo soy seguidor del otro”, decía.

Lo de Lennon con el deporte rey, en cambio, está sumido en un halo de misterio. Una leyenda urbana asegura que existe un video en el que se le consulta por su fanatismo y él lanzó una declaración, en clave de ironía, que haría luego la delicia de los argentinos.

—¿Te interesa el fútbol?

—No, la verdad que no… Espera, ¿cómo se llama el equipo que juega contra el Celtic? ¿Racing? Ey, ¡me gusta Racing! ¡Viva Racing! ¡Soy de Racing!

Lo dijo, supuestamente, en 1967, cuando el Racing de Avellaneda jugaba la Copa Intercontinental con el equipo escocés. Aunque todo el mundo recuerda que la portada de “Walls and bridges” la ilustra un dibujo que hizo John a los 11 años, en el que se ve una escena de un partido de Newcastle contra otro de camiseta roja.

Sin embargo lo de Paul fue claro desde el 2008, cuando reveló acaso su más grande secreto: “Mi padre nació en Everton, así que soy un ‘evertoniano’. Sí, yo hincho por el Liverpool también. La gente dice que uno no puede apoyar a ambos, pero yo tengo una dispensa especial del Papa, je. Pero si llega un clásico, debo apoyar al Everton”, contó. El diario As lo explica así: “McCartney es considerado seguidor del Everton por la afición Toffee, ya que fue visto en la final de la FA Cup de 1968 cuando el equipo de Liverpool se enfrentaba al West Brom.

De eso no se dieron cuenta los dirigentes del Liverpool de Uruguay que el 2012, aprovechando la visita del ex Beatle al país de Francescoli y Forlán, no tuvieron mejor idea que convertir en socio honorario a Sir Paul. Él, claro, aceptó de buen grado y la foto de un carné ilustra la nota en la página web del club charrúa. Ese debe ser el único caso en la historia de un hincha del Everton que ‘fichó’ por el Liverpool, aunque sea el de Uruguay.

La U, Alianza, Cristal: Paul McCartney llega el próximo 27 de octubre a Lima para su tercera histórica presentación. Es su momento.

El carnet de socio del Liverpool de Uruguay

