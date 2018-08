Paul McGowan, el volante del fútbol escocés marcado por un grillete

Desde el pasado sábado, Paul McGowan juega condicionado. Y no se trata de que empiece un partido con una tarjeta amarilla o si acumula una amonestación más se pierde el próximo encuentro del Dundee Football Club. El futbolista escocés debutó el fin de semana en la temporada 2018-19 de la liga de su país con un grillete electrónico en su tobillo izquierdo porque tiene libertad condicional.

Paul McGowan, de 30 años, terminó siendo el gran protagonista del encuentro en el que el Dundde cayó 2-1 en su visita al St. Mirren.

McGowan jugó 87 minutos con un grillete electrónico en su tobillo debido a que el mes pasado fue condenado por ocasionar disturbios en una discoteca y escupirle en la cara a un hombre de seguridad del local. Fue sentenciado a cumplir servicio comunitario, pagar una indemnización de 260 dólares a las víctimas y a llevar el grillete para ser monitoreado, ya que está obligado a permanecer en su casa entre las 5 de la tarde y las 7 de la mañana de los viernes, sábados y domingos hasta setiembre próximo.

Si bien se salvó de la prisión efectiva, la única libertad que encuentra Paul es en el campo de juego, donde se posiciona como volante mixto. Según las fotografías que se han difundido, una de ellas en el diario “The Daily Mail” del Reino Unido, se puede ver una protuberancia que sobresale en el tobillo izquierdo del jugador tapada por la media deportiva. Debido a las características de estos elementos, no le dificultan el juego, ya que no pesan más de 150 gramos y son de material resistente, pero no generan ningún riesgo de lesión para el portador ni para los rivales.

Paul McGowan fue incluido en un partido de la Liga escocesa con una tobillera electrónica. Tiene libertad condicional por escupir a un hombre de seguridad en una discoteca. (Foto: El Comercio)

—Historial—



No es la primera vez que McGowan tiene problemas con la justicia. Su prontuario viene ya desde hace varios años. Del 2010 hasta la actualidad acumula hasta cinco condenas penales aunque sin tener que ir a prisión.

En enero del 2014 se declaró culpable de atacar a dos policías, por lo que fue condenado a 130 horas de trabajo no remunerado y una orden de supervisión durante un año.

En marzo del mismo año volvió a atacar a un agente de seguridad y en abril del 2015 fue declarado culpable de asalto y fue condenado a usar grilletes por primera vez durante cuatro meses. Ya militaba en el Dundee y no podía jugar los partidos de entre semana con el club, ya que estos eran programados por la noche. Tras ello fue padre y se prometió ser una mejor persona, por lo que no se vio envuelto en escándalos hasta ahora.

En mayo acudió a los premios anuales del Dundee y luego de la ceremonia se fue a una discoteca, donde se dio la agresión a Andrew Mac-Laughlan, según el “The Daily Mail”. Escapó de la prisión efectiva pero no de la vergüenza de aparecer ante el mundo siendo prisionero de un grillete.

Estas son las curiosidades que regala el fútbol actual. La organización de la Scottish Premiership cumple las normas, ya que permite al jugador estar presente en el campo cumpliendo con lo señalado por la justicia.