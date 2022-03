Paul Pogba, volante de Manchester United, reveló haber sufrido un asalto a su casa mientras enfrentaba al Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League. “Se llevaron algo más preciado que cualquier cosa... nuestra sensación de seguridad y protección”, lamentó a nombre de su familia.

MIRA | Manchester United es eliminado por el Atleti en Champions League

A través un mensaje difundido en redes sociales, el mediocampista francés expresó pesar por lo sucedido y ofreció una recompensa para quien ayude a identificar a los asaltantes.

“Anoche se hizo realidad la peor pesadilla de nuestra familia, cuando robaron en nuestra casa mientras nuestros hijos dormían en su dormitorio”, comenzó Pogba en su relato.

“Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo se llevaron algo más preciado que cualquier cosa. Teníamos en nuestro hogar… nuestra sensación de seguridad y protección”, agregó.

“Esto sucedió durante los últimos minutos del partido de anoche (martes), cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar allí para proteger a tus hijos y espero, sinceramente, que nadie tenga que experimentar lo que sentí anoche”, escribió Pogba, que ofreció una recompensa “a cualquiera que tenga una pista”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT