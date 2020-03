Lionel Scaloni, estratega de la selección argentina, sigue al instante la evolución de la pandemia de coronavirus que compromete el desarrollo del fútbol y otras actividades. Una de sus mayores preocupaciones es la situación de Paulo Dybala, quien cumple estrictamente con una cuarentena preventiva tras el contagio de Daniele Rugani, su compañero en la Juventus.

El seleccionador de la ‘Albiceleste’ reveló que el caso de la ‘Joya’ es el que más lo ha impactado en medio del suspenso que se vive por el aumento de infectados de Covid-19 en el mundo.

“Me contó que cada media hora el club le envía actualizaciones con las novedades y recomendaciones. Están encerrados en sus casas. Es un caos. Van al entrenamiento y vuelven. Algunos ya dejaron de entrenarse”, señaló este miércoles Scaloni en una entrevista concedida a Infobae, al analizar el presente de los habituales convocados al cuadro gaucho.

El entrenador se mostró satisfecho por los constantes reportes que recibe desde Turín sobre la actualidad de Juventus, algo que no se repite con todos sus compatriotas.

Con Lionel Messi, capitán y máximo referente del combinado argentino, no hubo comunicación sobre el tema. “Con Leo todavía no. Y con el Barcelona tampoco. Allá todavía no están tan comprometidos. Hacen vida normal”, agregó el exasistente de Jorge Sampaoli.

Oriana Sabatini, pareja sentimental de Paulo Dybala, reveló este jueves que se encuentra en aislamiento junto al atacante argentino.

“(Paulo) Está bien. Ya estábamos en cuarentena, pero con todo esto se puso más serio el tema. Ahora tenemos que esperar que les hagan el examen de coronavirus al resto los jugadores”, señaló la actriz y cantante en conversación con el programa ‘Intrusos’.