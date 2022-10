A poco más de un mes del inicio del Mundial Qatar 2022, las malas noticias rondan a la selección argentina . El día de ayer, en un partido frente a Lecce, Paulo Dybala marcó el 2-1 definitivo para la Roma, pero luego ejecutar el tiro no pudo ocultar el dolor y tuvo que ser sustituido por Matic.

Según medios europeos, se trataría de una lesión en el cuádriceps femoral, cuyo tiempo de recuperación duraría de 4 a 8 semanas. No obstante, los médicos tendrán un panorama más amplio luego de que se realice la resonancia magnética en las próximas horas.

‘La joya’ venía de tener un gran desenvolvimiento en su primera temporada con el AS Roma, ya que había convertido en los últimos cinco partidos disputados y se posiciona como el segundo máximo artillero de la Serie A.

MALAS NOTICIAS PARA DYBALA ❌



Según informan desde Europa, los estudios médicos confirmaron la lesión del cuádriceps femoral, que lo marginaría de las canchas de 1 a 2 meses



▶️ A 42 días del Mundial de Qatar, crece la incertidumbre en torno a la presencia de la Joya pic.twitter.com/nkEzj0Kmcc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2022

Declaraciones de Mourinho sobre lesión de Dybala

El estratega portugués se mostró preocupado tras el partido ante Lecce. En declaraciones a la prensa comentó que “la lesión luce muy mal” y duda que pueda estar presente en la cita mundialista.

“¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. ¿Verlo de nuevo antes de 2023? No soy médico, no he hablado con un médico, pero puedo decir que es difícil. Incluso hablando con Paulo no tengo buenos sentimientos”, expresó Mourinho.