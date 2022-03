Pedri: “Messi ha marcado mejores goles, que me comparen con él es una locura”

El volante del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ consideró que su equipo sacó adelante el partido ante el Galatasaray “por carácter y por ganas de ganar” tras vencer por 1-2 en Estambul y clasificarse así para los cuartos de final de la Europa League. Del mismo modo, habló sobre las comparaciones con Lionel Messi.

“No había estado nunca en un campo que apriete tanto, es una locura. Era importante empatar rápido porque con un ambiente así ellos se han venido arriba después de su gol”, dijo en declaraciones a Movistar+ el autor del 1-1.

En este sentido, admitió no acordarse mucho de una jugada magistral en la que dejó sentados a dos defensas rivales con dos fintas, antes de batir sutilmente a Iñaki Peña.

🍿 Best Short Film pic.twitter.com/TxyteFJJd5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2022

“En el campo, las cosas me salen solas. Me han salido dos jugadores y he amagado hasta que he encontrado el hueco”, relató Pedri.

Preguntado por si es un gol que recuerda a los de Messi, no quiso compararse con él: “Yo creo que Messi ha marcado goles mucho mejores, compararme con él es una locura”.

Respecto al Clásico del domingo ante el Real Madrid, el centrocampista canario considera que el Barça llega “en el mejor momento del año, haciendo un buen fútbol”. Así, cree que su equipo tendrá “la oportunidad de ganar”.

Conforme a los criterios de Saber más