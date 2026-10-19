Lionel Messi y Lamine Yamal podrían estar frente a frente el próximo año.
Lionel Messi y Lamine Yamal podrían estar frente a frente el próximo año.
Por Redacción EC

Pedri tiene claro que Lamine Yamal no necesita parecerse a nadie para hacer historia en el fútbol. En la previa del duelo entre Barcelona y Paris Saint-Germain por la Champions League, el mediocampista se refirió a las comparaciones entre el joven extremo español y Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

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