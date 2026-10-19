Pedri tiene claro que Lamine Yamal no necesita parecerse a nadie para hacer historia en el fútbol. En la previa del duelo entre Barcelona y Paris Saint-Germain por la Champions League, el mediocampista se refirió a las comparaciones entre el joven extremo español y Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Se le nota que disfruta jugando. Marca las diferencias, no se tiene que fijar en nadie porque, si se fija en Leo, es complicado medirse con el mejor de la historia”, afirmó el volante azulgrana, quien también destacó la capacidad de su compañero para desequilibrar en el uno contra uno, regatear y marcar goles.

Para Pedri, el talento de Lamine está fuera de discusión. Incluso, fue contundente al valorar su presente: “A día de hoy, para mí, es el mejor jugador del mundo”. Sin embargo, consideró que el futbolista de 19 años debe mantener la tranquilidad y concentrarse en desarrollar su propia carrera, sin cargar con la presión que supone ser comparado constantemente con el astro argentino.

“Tiene que hacer su carrera, estar tranquilo y las cosas tienen que llegar”, añadió el mediocampista, quien también pidió que desde el entorno del Barcelona ayuden al joven atacante a disfrutar del fútbol y seguir creciendo. Las declaraciones llegan en una semana importante para el equipo catalán, que afrontará dos compromisos de máxima exigencia: primero ante el PSG y después frente al Real Madrid en el clásico español.

El partido ante el conjunto parisino, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, representa una prueba exigente para el equipo dirigido por Hansi Flick. Pedri anticipó una intensa disputa en el mediocampo y señaló que el control de la pelota puede resultar determinante. “Quien tenga la pelota mañana decantará el partido para su lado”, explicó, aunque aclaró que no considera el encuentro una final.

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Además de hablar de Lamine, el español elogió a Vitinha, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas en la creación de juego. También destacó la importancia de Rodri Hernández en el funcionamiento del Barcelona, pues su presencia le permite tener mayor libertad para incorporarse al ataque.

En medio de las expectativas por el choque europeo, Pedri dejó un mensaje que trasciende el partido: Lamine tiene condiciones para convertirse en una figura histórica, pero no necesita repetir la trayectoria de Messi para alcanzar la grandeza. Su desafío es construir su propia historia, con paciencia y sin comparaciones que puedan convertirse en una carga.