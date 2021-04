Pedro Aquino llegó al América a inicios de año y le bastaron solo cuatro meses para convertirse en titular indiscutible para el técnico Santiago Solari. El volante de la selección peruana atraviesa un buen momento en la Liga MX y recientemente se ha informado que sería el segundo futbolista del América mejor pagado.





La ‘Roca’ es considerado uno de los mejores fichajes de invierno del torneo azteca. Sin embargo, no se siente el mejor mediocampista de la Liga MX. “Es un trabajo en equipo, venimos haciendo las cosas bien, somos once y todos tratamos de hacer las cosas bien para darle competencia a la gente que está jugando. Todo esto viene del cuerpo técnico, no me siento el mejor volante de la Liga MX”, aseguró el volante del América durante una entrevista exclusiva con MARCA Claro MVS.

América es segundo en la Liga MX y pelea fecha a fecha con el Cruz Azul (1°) por la punta del torneo. Aquino reveló que ello es resultado del trabajo en equipo y de los objetivos trazados desde el primer día de la temporada. “Creo que mis compañeros y cuerpo técnico estamos remando para el mismo lado ye l propósito es campeonar, América está acostumbrado a ser campeón”, aseveró.

Quiere hacerse un nombre

Pedro Aquino llegó al América en reemplazo de Guido Rodríguez, quien fue un referente en el club, y supuso un duro golpe para los hinchas de las ‘Águilas’. La ‘Roca’ habló sobre las comparaciones con el argentino, pero dejó claro que él quiere hacerse un nombre propio en la institución.

“Ese tema ya lo hablé, no tengo la posibilidad de conocer a Guido en persona, lo he visto jugar y es un estupendo jugador, pero creo que su etapa en el América terminó cuando le se fue de acá, el hizo su historia y la hizo bien. Ahora es momento de que Pedro Aquino haga su propia historia, porque yo soy el que está acá ahorita”, finalizó el volante de la selección peruana.

