El mediocampista de Alianza Lima espera jugar en Coquimbo, la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.
El mediocampista de Alianza Lima espera jugar en Coquimbo, la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.
Redacción EC
Redacción EC

tiene uno de los partidos más importantes de las últimas décadas en Coquimbo, por el pase a las semifinales de la ante la Universidad de Chile.

LEE TAMBIÉN: Paulo Autuori: “En el fútbol jamás he visto un dueño de un club ser presidente de la Federación”

El último refuerzo de la temporada, Pedro Aquino, se perfila como posible titular este jueves, debido a buenas actuaciones en los partidos que le tocó jugar.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Ya en territorio chileno, el futbolista de 30 años compartió su expectativa de ser parte de este histórico partido para la institución de La Victoria.

“Estamos preparados todos para afrontar este partido y a quien le toque lo hará de la mejor manera”, dijo Aquino.

MIRA: Carlos Zambrano deja importante mensaje al hincha de Alianza Lima en la previa a la revancha vs. la Universidad de Chile

“Vengo trabajando, haciendo las cosas bien, sigo dando lo mejor de mí y espero estar. Vengo en perfecto estado físico, espero poder tener minutos”, añadió el volante blanquiazul.

En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.

La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC