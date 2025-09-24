Alianza Lima tiene uno de los partidos más importantes de las últimas décadas en Coquimbo, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

El último refuerzo de la temporada, Pedro Aquino, se perfila como posible titular este jueves, debido a buenas actuaciones en los partidos que le tocó jugar.

Ya en territorio chileno, el futbolista de 30 años compartió su expectativa de ser parte de este histórico partido para la institución de La Victoria.

“Estamos preparados todos para afrontar este partido y a quien le toque lo hará de la mejor manera”, dijo Aquino.

“Vengo trabajando, haciendo las cosas bien, sigo dando lo mejor de mí y espero estar. Vengo en perfecto estado físico, espero poder tener minutos”, añadió el volante blanquiazul.

En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.

La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

