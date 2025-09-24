Alianza Lima tiene uno de los partidos más importantes de las últimas décadas en Coquimbo, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.
LEE TAMBIÉN: Paulo Autuori: “En el fútbol jamás he visto un dueño de un club ser presidente de la Federación”
El último refuerzo de la temporada, Pedro Aquino, se perfila como posible titular este jueves, debido a buenas actuaciones en los partidos que le tocó jugar.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Ya en territorio chileno, el futbolista de 30 años compartió su expectativa de ser parte de este histórico partido para la institución de La Victoria.
“Estamos preparados todos para afrontar este partido y a quien le toque lo hará de la mejor manera”, dijo Aquino.
MIRA: Carlos Zambrano deja importante mensaje al hincha de Alianza Lima en la previa a la revancha vs. la Universidad de Chile
“Vengo trabajando, haciendo las cosas bien, sigo dando lo mejor de mí y espero estar. Vengo en perfecto estado físico, espero poder tener minutos”, añadió el volante blanquiazul.
En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.
La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC