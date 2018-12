Pedro Gallese fue declarado transferible y Wilder Cartagena no renovó préstamo con los Tiburones Rojos Los Tiburones Rojos de Veracruz emitieron un comunicado indicando que Pedro Gallese no será tomado en cuenta para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Asimismo, informaron que Wilder Cartagena no renovará su préstamo y volverá a la San Martín

Pedro Gallese lidera la nómina de ocho jugadores que no serán tomados en cuenta por Robert Dante Siboldi para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX | Foto: Agencias