Un fin de semana nada tranquilo vivió Pedro Troglio tras la final de ida de la liguilla del torneo Clausura del fútbol de Honduras, marcada por un polémico arbitraje, donde a su equipo le cobraron dos penales y le expulsaron dos jugadores.

El partido cambió a los 71′, cuando el defensa Elvin Casildo fue expulsado y seis minutos después lo acompañó a las duchas Edwin Rodríguez tras ver otra tarjeta roja.

Esa situación fue aprovechada por el Motagua, que llegó con más peligro al arco del Olimpia y consiguió adelantarse por segunda vez a través de Josué Villafranca en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Luego del segundo gol de las ‘Águilas’, los jugadores del Olimpia reclamaron airadamente al árbitro, quien también expulsó a Deybi Flores, lo que descontroló por completo a Pedro Troglio.

🔥 Un infierno fue la final de ida en #Honduras🇭🇳



🏆 El #Olimpia de Pedro Troglio va en busca del tricampeonato, pero cayó 2-1 en el clásico ante Motagua con 3 jugadores menos



🤬 El entrenador argentino se metió dentro de la cancha para protestarle al árbitro y hubo escándalo pic.twitter.com/gzb3xFJEpl — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) May 17, 2021

El extécnico de Universitario se metió al campo de juego para protestar y arremetió contra el juez principal. Luego disparó contra los medios hondureños en una caliente conferencia de prensa.

“Yo soy entrenador de fútbol y soy un loco, no me importa nada. Vayan y pregúntenle a Diego Vázquez —entrenador de Motagua— que se tiene que callar la boca, pero ustedes no dicen nada. Sin embargo, a mí me dicen que tengo que controlar, no tengo que controlar a nadie, no es así. Pregúntele por qué habla tanto, descontrola el partido, los árbitros y todo. Vamos a ser justo con todos”, respondió ofuscado al consultado por el altercado que protagonizó en la cancha.

🇭🇳 Olimpia 1-2 Vs Motagua. El equipo de Troglio terminó con ocho. El DT explotó en la conferencia



🗣️ "Soy un loco de mierda"



🗣️ "Yo me callo siempre la boca, me aguanto todas las pelotudeses que hablan, me chupa un huevo que bicampeón, ya soy campeón".pic.twitter.com/KdWuqWuIMw — El Gráfico (@elgraficoweb) May 17, 2021

“Yo me callo siempre la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan. Me chupa un huevo, que bicampeón, tri... yo quiero ser campeón. Y me vienen a preguntar por qué reacciono, lo hago porque tengo 40 años en el fútbol, soy de la calle y soy un loco de mier**”, agregó antes de pararse abruptamente y retirarse de la sala.

Olimpia, último campeón hondureño, anunció hace una semana su renovación con Pedro Troglio, que ha ganado los títulos de 2019 y 2021 con el club capitalino.

El técnico argentino, de 55 años, llegó al Olimpia en junio de 2019 en sustitución del uruguayo Manuel Keosseián.

Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia hinchas dirigentes y jugadores por mi reacción en la conferencia. Con todo y juntos en la final — Pedro Troglio (@TroglioPedro) May 17, 2021

El partido de vuelta se disputará el miércoles también en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, la capital, sede de ambos equipos.

Si el Motagua se impusiera en la final, se jugará otra definición debido a que el Olimpia, como ganador de las dos vueltas de la etapa regular, obtuvo el pase a la gran final en caso de perder en la liguilla.