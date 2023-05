OPINIÓN

Lo que significa Pelé de ahora y para siempre

De manera coloquial y soterrada, casi underground para quienes nos manejamos en los extramuros de la formalidad del lenguaje, ser el Pelé de algo siempre fue sinónimo de grandeza. Hoy, tras una campaña que implica fundaciones y trasfondos marketeros, el diccionario Michaelis de la lengua portuguesa ha aceptado que Pelé, el primer vocablo en salir tres veces campeón del mundo, signifique “fuera de lo común” y que apunta a algo “cuyo valor no puede ser igualado”. Aunque Edson Arantes Do Nascimento se asocie más a la época de mi abuelo incluso que de mi padre, el impacto intergeneracional es tan poderoso que podría emplearlo con mi sobrino veinteañero al mencionarle que es el Pelé de su clase de finanzas y seguramente me entendería. Así de universal y trascendente, como cuando lo kafkiano aparece para graficar las tarambanas de un país, o cuando se impone lo orwelliano para denunciar el recorte de libertades, Pelé, el término, se impone casi por mandato real, como O Rei.





-Una opinión de Leonardo Ledesma Watson, escritor-